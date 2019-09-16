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≡ "Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о погибшем водителе автобуса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о погибшем водителе автобуса
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пассажиры автобуса, который столкнулся с поездом в Алматинской области, рассказали подробности аварии и что происходило после того, как автобус оказался заблокированным на железнодорожном переезде.
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§ Fasd
Re: "Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 16.09.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть одна хорошая поговорка в народе.Лучше перебдеть чем недобдеть жалко что водитель автобуса ее не знал.
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§ Fasd
Re: "Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 16.09.19 - 10:38
Комментарий удален модератором.
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§ лимон
Re: "Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.09.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы всех высадил пострадавших бы не было
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