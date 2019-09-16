"Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о погибшем водителе автобуса

Пассажиры автобуса, который столкнулся с пассажирским поездом № 43 Алматы - Костанай, рассказали подробности аварии.

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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kв Алматинской области, рассказали подробности аварии, передает пассажирского поезда № 43 Алматы - КостанайПодробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spetskomissiya-sozdana-dlya-rassledovaniya-avarii-s-poezdom-379167/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kв Алматинской области, рассказали подробности аварии, передает Tengrinews.kz

По их словам, после того как автобус оказался заблокированным на железнодорожном переезде, водитель запаниковал и не смог открыть переднюю дверь. Он открыл заднюю дверь и выпустил людей, но сам выйти не сумел.

- Я успел вытащить одного мальчика. Отбежал от автобуса и увидел, что поезд врезался. Водитель погиб, - рассказал очевидец.

Как рассказали местные жители, жена водителя была кондуктором, они работали вместе. У погибшего мужчины остались четверо детей. Напомним, авария произошла 15 сентября около 19.20 на перегоне Аксенгир - Шамалган. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус. В аварии погиб водитель автобуса, еще трое человек - две девочки и женщина с тяжелыми травмами - госпитализированы.

По данным на 01:23 16 сентября две девочки трех и пяти лет и их мать 1986 года рождения доставлены в районную больницу. Дети в крайне тяжелом состоянии. Они введены в медикаментозную кому. У матери множественные переломы. ее состояние также оценивается как тяжелое.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК создана специальная комиссия по расследованию аварии с участием поезда в Алматинской области







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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК создана специальная комиссия по расследованию аварии с участием поезда в Алматинской областиПодробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spetskomissiya-sozdana-dlya-rassledovaniya-avarii-s-poezdom-379167/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz