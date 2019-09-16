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drakon
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директор пляжа
Девушку сбили на пешеходном переходе в Костанае
куда смотрят хз
16.09.19 11:57
лимон
"Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о погибшем водителе автобуса
если бы всех высадил пострадавших бы не было
16.09.19 10:58
Fasd
"Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о погибшем водителе автобуса
Есть одна хорошая поговорка в народе.Лучше перебдеть чем недобдеть жалко что водитель автобуса ее не знал.
16.09.19 10:38
Vital
Поезд "Алматы-Костанай" врезался в автобус в Алматинской области
Это алматы, неудивительно, там в час пик даже на зелёный проехать перекрёсток проблема, все прут на красный. И у кого громче звуковой сигнал, тот имеет приоритет на перекрёстке и при перестроении. ...
16.09.19 10:02
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"Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о погибшем водителе автобуса

16 сентября 2019, 09:53 |  Происшествия

Пассажиры автобуса, который столкнулся с пассажирским поездом № 43 Алматы - Костанай, рассказали подробности аварии.

Фото Tengrinews.kz©

пассажирского поезда № 43 Алматы - Костанай
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spetskomissiya-sozdana-dlya-rassledovaniya-avarii-s-poezdom-379167/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kв Алматинской области, рассказали подробности аварии, передает Tengrinews.kz.

По их словам, после того как автобус оказался заблокированным на железнодорожном переезде, водитель запаниковал и не смог открыть переднюю дверь. Он открыл заднюю дверь и выпустил людей, но сам выйти не сумел.

- Я успел вытащить одного мальчика. Отбежал от автобуса и увидел, что поезд врезался. Водитель погиб, - рассказал очевидец.

Как рассказали местные жители, жена водителя была кондуктором, они работали вместе. У погибшего мужчины остались четверо детей. Напомним, авария произошла 15 сентября около 19.20 на перегоне Аксенгир - Шамалган. Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус. В аварии погиб водитель автобуса, еще трое человек - две девочки и женщина с тяжелыми травмами - госпитализированы.

По данным на 01:23 16 сентября две девочки трех и пяти лет и их мать 1986 года рождения доставлены в районную больницу. Дети в крайне тяжелом состоянии. Они введены в медикаментозную кому. У матери множественные переломы. ее состояние также оценивается как тяжелое.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК создана специальная комиссия по расследованию аварии с участием поезда в Алматинской области

Министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК создана специальная комиссия по расследованию аварии с участием поезда в Алматинской области
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spetskomissiya-sozdana-dlya-rassledovaniya-avarii-s-poezdom-379167/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
У мамы перелом правого плеча, перелом четырех ребер, ключицы и лопатки. Дети введены в медикаментозный сон (искусственную кому).
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vrachi-rasskazali-sostoyanii-postradavshih-avarii-poezdom-379170/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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Комментарии к новости
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§ Fasd
Re: "Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 16.09.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть одна хорошая поговорка в народе.Лучше перебдеть чем недобдеть жалко что водитель автобуса ее не знал.
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§ Fasd
Re: "Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 16.09.19 - 10:38
Комментарий удален модератором.
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§ лимон
Re: "Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.09.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы всех высадил пострадавших бы не было
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