Цитата: Добринцофф:

Терра по 75 крупная Садовод по 65, но не крупная средняя. Россия на складской 68-70 как договоришься



Сегодня выкопал наконец

По 65 белая и красная. У терры. В а/м.

Я бы назвал её крупной.

Другой у них не было.

Конечно и крупнее есть, а смысл?

высыпал в гараже, ни малейших претензий.

класс. особенно белая



[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 22:24]