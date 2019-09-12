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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.09.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанинским на день пенсионерии по 6 тыщ дадут ,а нашим шо?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Терра по 75 крупная Садовод по 65, но не крупная средняя. Россия на складской 68-70 как договоришься


Сегодня выкопал наконец
По 65 белая и красная. У терры. В а/м.
Я бы назвал её крупной.
Другой у них не было.
Конечно и крупнее есть, а смысл?
высыпал в гараже, ни малейших претензий.
класс. особенно белая

[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 22:24]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3543
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что мы наделали, министра так нельзя :-o
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 998
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.09.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что мы наделали,



Это, наверное, по пьяни!
Когда я пьян, а пьян всегда я,
Ничто меня не сокрушит,
И никакая сила ада
Моё блаженство не смутит!

;-) :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3247
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Даурен Абаев сказал, что осенью сенаторам будет презентован проект автоматизированной системы мониторинга соцсетей.

Сенатор Султанов на заседании отметил, что на создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7 млрд тенге.

Вот вам и результат - автоматизированная система абайка-95. Работает так себе, но деньги освоены в полном обьеме )))
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