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§ NG.kz
"Тобол" победил "Окжетпес" и сохранил лидерство в КПЛ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решающий гол был забит в концовке. Костанайскй "Тобол" победил "Окжетпес" и сохранил лидерство в КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Игра проходила сегодня, 15 сентября.
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§ alex_60
Re: "Тобол" победил "Окжетпес" и сохранил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.09.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Победа радует.
Понравилось
Решающий гол был забит в концовке.
Новый термин в football - концовка.
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§ Козлов я
"Тобол" победил "Окжетпес" и сохранил лидерство в КПЛ
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.09.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поза африканского льва Сибаи



[Исправлено: Козлов я, 15.09.2019 - 23:18]


[Исправлено: Козлов я, 15.09.2019 - 23:21]
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