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"Тобол" победил "Окжетпес" и сохранил лидерство в КПЛ
15 сентября 2019, 20:03 | Спорт
Решающий гол был забит в концовке. Костанайский "Тобол" победил "Окжетпес" и сохранил лидерство в КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 1:0, а с ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Исход матча решился на 86-й минуте, а победный гол у "Тобола" забил ивуарийский форвард Сенин Себаи.
Для "Тобола" эта победа стала 16-й в КПЛ-2019, а "Окжетпес" потерпел 12-е поражение. С 55 очками костанайцы идут первыми, а кокшетаусцы с 30 баллами занимают восьмое место.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Что мы наделали, Это, наверное, по пьяни! Когда я пьян, а пьян всегда я, Ничто меня не сокрушит, И никакая сила ада Моё блаженство не смутит! ;-) :lol:
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
Целая ватага детишек сидят во дворе на лавочке. Где участковый, где инспектор по делам подростков? Завтра в школу... .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Что мы наделали, министра так нельзя :-o
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
Труд из обезьяны сделал человека! Интерпретировать можно кому как угодно. Но что бы уважали твой труд, нужно сначала самим сделать что то и детям это привить.
За и против уборки в школе. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в Токио?
yudjin: Ну это как из той оперы, детишек нельзя в магазин посылать, люки открытые понимашь, бывают, а если гулять сами пойдут??? То опять Родители виноваты. Знамо.