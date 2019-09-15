"Тобол" победил "Окжетпес" и сохранил лидерство в КПЛ

Решающий гол был забит в концовке. Костанайский "Тобол" победил "Окжетпес" и сохранил лидерство в КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 15 сентября, и завершилась со счетом 1:0, а с ее протоколом можно ознакомиться здесь.





Исход матча решился на 86-й минуте, а победный гол у "Тобола" забил ивуарийский форвард Сенин Себаи.

Для "Тобола" эта победа стала 16-й в КПЛ-2019, а "Окжетпес" потерпел 12-е поражение. С 55 очками костанайцы идут первыми, а кокшетаусцы с 30 баллами занимают восьмое место.