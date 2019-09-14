abaika95 Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп #16





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:56 Цитата- // Вроде около 3000-4000 Ну тут это не главное. НГ единственное сми, за страну незнаю, ну в области точно. Где комментаторам позволяют и разрешают писать и участвовать в работе газеты. Юджин то не первый//



Меня терзают смутные сомнения(голосом Яковлева) неспорю НГ в чемто новаторская газета) но есть подозрения что все вот эти комментаторы-"суперэксперты" во всех вопросах это либо штатные либо внештатные журналисты НГ или других городских СМИ ) а есче есть мысля что журналисты сидящие на гос бюджете, то есть получающие денюжки за госпропаганду и продвижение госполитики, активно зависают на данном форуме, причем пишут ярую "антисоветчину" ой что это я) сейчас это называется "негативщина" чтобы... Психолог поймет для чего они это пишут) подсказка- кто первый пу-л на того не подумают) и поэтому тут они самые благородные и интересные люди) (сидящие на двух табуреточках)



Это я к философ. Вопросу о хайпе и СМИшном потре-ве