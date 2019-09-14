Yudjin: Необъяснимо, но хайп

С распространением всепроникающего Интернета и всепоглощающим развитием соцсетей и мэссенджеров вошли в наш обиход слова "аккаунт", "бот", "фейк", "хайп". Остановиться на последнем меня заставили несколько случаев, которые громогласно прокатились по информационному пространству Казахстана в течение последних двух недель. Причем главными героями ленты новостей стали люди из совершенно разных социальных и профессиональных категорий.



Слово "хайп" настолько прочно вошло в молодежный сленг и не только в него, что появились производные: хайпить, хайпануть, хайповый. В переводе оно означает шумиха, ажиотаж, крикливая реклама и, в том числе, обман, эмоциональное возбуждение вокруг актуального или модного в данный момент. Наиболее близкое слово в русском языке - гвалт. Хайп может быть положительного направления, но в последнее время информационные истерики зачастую возникают на пустом месте, вокруг чего-то незначительного или совсем выдуманного события. И именно эту ситуацию характеризует выражение "необъяснимо, но хайп".



Первой хайп поймала зампредседателя Совета по защите детей при партии «Нур Отан» Динара Закиева, которая обличила Рудненский дом ребенка в жутких издевательствах над воспитанниками-инвалидами. Пролежни, рвотные массы, номера вместо имен – шокировавшие всю страну картинки из заявления одной из посетивших дом ребенка в составе экспертной группы, которые она озвучила... спустя три недели после внеплановой проверки. Причем сразу об этих фактах даже не упоминали, их так и не подкрепили фото- или видеоматериалами. Журналисты на волне скандала устремились в этот интернат, но не обнаружили подтверждения этим фактам. Итог - главный врач учреждения уволена, а сам дом ребенка грозились перевести в Костанай. Необъяснимо, но хайп.



Поймать хайп в духе программы «Пусть говорят», видимо, решила и 22-летняя жительница села вблизи Аркалыка, указавшая на 14 якобы насильников. Вскоре, правда, полиция разъяснила, что 13 из них имеют алиби и отрицательный тест ДНК, а 14-го жертва не помнит и не знает, как он выглядит. Но сообщения информагентств и выпуски новостей по радио начинались с фразы: «14 мужчин изнасиловали девочку в Костанайской области». Не разбираясь, не проверяя факты, поверив на слово! Необъяснимо, но хайп.



Следом зампред мажилиса Владимир Божко после заседания АНК заявил, что жителям страны на коленях надо благодарить государство, а некоторым «просящим» надо указать на стойло. Заявление не осталось без внимания - многодетные матери вышли на столичную площадь, требуя извинений и отставки депутата. Извинений не последовало, лишь в очередной раз намекнули, что все всё не так поняли. Необъяснимо, но хайп вышел зачётный.



И в завершение хайпового марафона случился вброс в школьной теме, которая сама по себе любит рождать разного рода скандалы. Адвокат Сулейманов в "Фейсбуке" пригрозил подать в суд на Министерство образование за то, что школьники в одной из столичных школ моют за собой полы, сравнив учеников с рабами. При этом не ясно, что же всё-таки возмутило адвоката: недопустимый контакт детей с дезинфицирующими средствами или физический труд в принципе? И вновь информационные сайты запестрели, организуя опросы и голосовалки по теме «мыть или не мыть». Родительское сообщество раскололось на прошедшее советскую школу большинство, которое за, и тех, кто против того, чтобы дети убирали в классах, тем самым воспитывая в себе уважение к труду, чистоте и порядку.

Разрешился этот хайп вообще весело - широко улыбающийся руководитель управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин в розовых резиновых перчатках, пройдясь современной шваброй по полу своего кабинета, передал эстафету чистоты другим столичным учреждениям образования.

А может быть, он передал эстафету очередного хайпа? Об этом мы узнаем уже из новостных лент.

