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Yudjin: Необъяснимо, но хайп

"В последнее время информационные истерики зачастую возникают на пустом месте"
14 сентября 2019, 09:52 |  Мнения

С распространением всепроникающего Интернета и всепоглощающим развитием соцсетей и мэссенджеров вошли в наш обиход слова "аккаунт", "бот", "фейк", "хайп". Остановиться на последнем меня заставили несколько случаев, которые громогласно прокатились по информационному пространству Казахстана в течение последних двух недель. Причем главными героями ленты новостей стали люди из совершенно разных социальных и профессиональных категорий.
 
Слово "хайп" настолько прочно вошло в молодежный сленг и не только в него, что появились производные: хайпить, хайпануть, хайповый. В переводе оно означает шумиха, ажиотаж, крикливая реклама и, в том числе, обман, эмоциональное возбуждение вокруг актуального или модного в данный момент. Наиболее близкое слово в русском языке - гвалт. Хайп может быть положительного направления, но в последнее время информационные истерики зачастую возникают на пустом месте, вокруг чего-то незначительного или совсем выдуманного события. И именно эту ситуацию характеризует выражение "необъяснимо, но хайп".   
 
Первой хайп поймала зампредседателя Совета по защите детей при партии «Нур Отан» Динара Закиева, которая обличила Рудненский дом ребенка в жутких издевательствах над воспитанниками-инвалидами. Пролежни, рвотные массы, номера вместо имен – шокировавшие всю страну картинки из заявления одной из посетивших дом ребенка в составе экспертной группы, которые она озвучила... спустя три недели после внеплановой проверки. Причем сразу об этих фактах даже не упоминали, их так и не подкрепили фото- или видеоматериалами. Журналисты на волне скандала устремились в этот интернат, но не обнаружили подтверждения этим фактам. Итог - главный врач учреждения уволена, а сам дом ребенка грозились перевести в Костанай. Необъяснимо, но хайп.
 
Поймать хайп в духе программы «Пусть говорят», видимо, решила и 22-летняя жительница села вблизи Аркалыка, указавшая на 14 якобы насильников. Вскоре, правда, полиция разъяснила, что 13 из них имеют алиби и отрицательный тест ДНК, а 14-го жертва не помнит и не знает, как он выглядит. Но сообщения информагентств и выпуски новостей по радио начинались с фразы: «14 мужчин изнасиловали девочку в Костанайской области». Не разбираясь, не проверяя факты, поверив на слово! Необъяснимо, но хайп.
 
Следом зампред мажилиса Владимир Божко после заседания АНК заявил, что жителям страны на коленях надо благодарить государство, а некоторым «просящим» надо указать на стойло. Заявление не осталось без внимания - многодетные матери вышли на столичную площадь, требуя извинений и отставки депутата. Извинений не последовало, лишь в очередной раз намекнули, что все всё не так поняли. Необъяснимо, но хайп вышел зачётный.
 
И в завершение хайпового марафона случился вброс в школьной теме, которая сама по себе любит рождать разного рода скандалы. Адвокат Сулейманов в "Фейсбуке" пригрозил подать в суд на Министерство образование за то, что школьники в одной из столичных школ моют за собой полы, сравнив учеников с рабами. При этом не ясно, что же всё-таки возмутило адвоката: недопустимый контакт детей с дезинфицирующими средствами или физический труд в принципе? И вновь информационные сайты запестрели, организуя опросы и голосовалки по теме «мыть или не мыть». Родительское сообщество раскололось на прошедшее советскую школу большинство, которое за, и тех, кто против того, чтобы дети убирали в классах, тем самым воспитывая в себе уважение к труду, чистоте и порядку.

Разрешился этот хайп вообще весело - широко улыбающийся руководитель управления образования Нур-Султана Ануар Жангозин в розовых резиновых перчатках, пройдясь современной шваброй по полу своего кабинета, передал эстафету чистоты другим столичным учреждениям образования.

А может быть, он передал эстафету очередного хайпа? Об этом мы узнаем уже из новостных лент. 


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Комментарии к новости
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§ alex_60
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как хайп на казахский переводится?
я бы перевел как уят.
версия перевода.

[Исправлено: alex_60, 14.09.2019 - 10:06]
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§ Vital
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7993
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.09.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин тоже хайпанул, написав статью про хайп) :lol:
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§ alex_60
Yudjin: Необъяснимо, но хайп
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
тоже хайпанул, написав статью про хайп)


ты тоже в тренде, твой месседж говорит об этом..
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Необъяснимо, но хайп
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.09.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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