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§ NG.kz
Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его наши мертвым в квартире сегодня утром. Что именно произошло - пока не известно. Но факт: отличного журналиста, много лет отдавшего живой и не карманной газете "Хорошее дело", которую знают все рудничане, больше нет.
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§ abaika95
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
abaika95


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Сообщений: 504
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.09.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как??? Только сегодня утром читал его статьи с "хорошего"

жаль, очень жаль, один из лучших журналистов области...
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§ arman_kst
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знал, но соболезную.
Месяц назад, 12 августа мамы не стало. Такая вот жизнь
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§ сайлау курманов
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3167
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.09.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поднимал очень актуальные темы. Подозреваю, многим не нравилось это, в голову лезут нехорошие мысли
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§ Сталкер
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
Сталкер


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Сообщений: 39
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.09.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огромная потеря. Огромная...
В голове такое уложиться никак не может, только вот на днях же долго общалась, и вот...
А для развивающегося гражданского общества города Рудного, и для всего общества, это просто неоценимая потеря...
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§ denfostr
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
denfostr


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Сообщений: 81
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 13.09.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я в шоке... так не справедливо.такие люди должны жить
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§ denfostr
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 13.09.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда, что объявлен сбор денег на похороны? Я позвонил по оставленному телефону. Так не ответили. Хочется, чтобы по адресу деньги пришли, а не к плохим люлям, знаете какие бывают..
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§ Сталкер
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
Сталкер


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Сообщений: 39
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.09.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
Правда, что объявлен сбор денег на похороны

Да, правда. Собирает общественное объединение, где он состоял. Любил игры-стрелялки... Даже для этого эту организацию они и открывали (которая организовала сбор средств).
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