NG.kz Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:31 Его наши мертвым в квартире сегодня утром. Что именно произошло - пока не известно. Но факт: отличного журналиста, много лет отдавшего живой и не карманной газете "Хорошее дело", которую знают все рудничане, больше нет.

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