Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко

Его нашли мертвым в квартире сегодня утром. Что именно произошло - пока не известно. Но факт: отличного журналиста, много лет отдавшего живой и не карманной газете "Хорошее дело", которую знают все рудничане, больше нет.

Фото из социальных сетей

По словам близких, Сергей Петренко перестал отвечать на звонки примерно с 20 часов 11 сентября. А сегодня, около 10 утра, его тело обнаружила в запертой квартире мама. В доме работал телевизор. Можно предположить, что вечером ему внезапно стало плохо.

По данным на 13.30, мать все еще ждет, когда по вызову приедет полиция.

Еще летом мы активно созванивались по поводу акции по борьбе с рекламой наркотиков, которую очень поддержали рудненские коллеги. В апреле писали об организованной им в Рудном выставке друга и художника Сергея Белянина. А совсем недавно обменивались мнениями по поводу проблем с внутригородскими пассажирскими перевозками. И вот...

Сергею 9 января исполнилось 42 года. В журналистику он пришел с шахты "Соколовская". Писал хорошие стихи. И был хорошим человеком.