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Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко

12 сентября 2019, 14:15 |  Общество

Его нашли мертвым в квартире сегодня утром. Что именно произошло - пока не известно. Но факт: отличного журналиста, много лет отдавшего живой и не карманной газете "Хорошее дело", которую знают все рудничане, больше нет.

Фото из социальных сетей

По словам близких, Сергей Петренко перестал отвечать на звонки примерно с 20 часов 11 сентября. А сегодня, около 10 утра, его тело обнаружила в запертой квартире мама. В доме работал телевизор. Можно предположить, что вечером ему внезапно стало плохо.

По данным на 13.30, мать все еще ждет, когда по вызову приедет полиция.

Еще летом мы активно созванивались по поводу акции по борьбе с рекламой наркотиков, которую очень поддержали рудненские коллеги. В апреле писали об организованной им в Рудном выставке друга и художника Сергея Белянина. А совсем недавно обменивались мнениями по поводу проблем с внутригородскими пассажирскими перевозками. И вот...

Сергею 9 января исполнилось 42 года. В журналистику он пришел с шахты "Соколовская".  Писал хорошие стихи. И был хорошим человеком.
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* abaika95
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.09.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как??? Только сегодня утром читал его статьи с "хорошего"

жаль, очень жаль, один из лучших журналистов области...
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§ arman_kst
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знал, но соболезную.
Месяц назад, 12 августа мамы не стало. Такая вот жизнь
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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