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§ NG.kz
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу, 13 сентября, на общественном совете прошедшем в акимате г. Костаная, были озвучены итоги уходных и озеленительных работ весенне-летнего сезона 2019 года.
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§ Гога
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1164
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.09.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
yudjin
- Бесполезно бороться с этой системой.Эти люди видят только $$$$ !
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