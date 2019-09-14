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Ваш земляк
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
electro: Ты зачем выложил схему?Теперь прокуратура будет в курсе.
14.09.19 16:42
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: Исправил у себя в комментарии. Внимательно надо читать, Владимир. Это всё равно, если бы я тут,написал, что в Германии произвели всего 85 тонн- колбасок... :lol: :oops:
14.09.19 16:40
Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: что поделаешь, картошка- любимая еда казахов Я арбузы имел ввиду Исправил у себя в комментарии.
14.09.19 16:31
electro
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
юля елиссева: Выгодное дело это, заниматься лесозаготовками в Кустанае. Сначала имеешь жирный кусочек при распиле бюджетных средств на уничтожение деревьев, потом такой же нехилый кусок на продаже...
14.09.19 16:17
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: на всю Беларусь 20 тонн собрали, Белорус - без картошки, это всёравно, что казах без - понтов, безпонтовый... :lol: :-o
14.09.19 16:03
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Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

14 сентября 2019, 11:47 |  Общество

В пятницу, 13 сентября, на общественном совете прошедшем в акимате г. Костаная, были озвучены итоги уходных и озеленительных работ весенне-летнего сезона 2019 года.

- В 2019 году на проведение весенних работ по кронированию и сносу аварийных деревьев были выделены средства в размере 80 млн тенге, сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей ТАРАСОВ. - Работы проводились в границах города на улицах с большим потоком автомобилей, а также на въездах и выездах из города. Подрядчики кронировали 10 749 деревьев. Также, вдоль дороги, ведущей в Костанай из поселка Затобольск было кронировано 3 500 деревьев.

По данным акимата, на сегодняшний день в Костанае еще более 10 000 деревьев (тополей, кленов, ив, карагачей) требуют кронирования и обрезки. Часть из них находятся аварийном состоянии, представляют опасность и имеют неприглядный внешний вид. В 2019 году в городе зафиксировано 73 случая обрушения деревьев. От жителей, опасающихся обрушения аварийных деревьев за истекший период поступило 256 заявок. Спил опасных деревьев был произведен силами подрядных организаций.

 

Также, Алексей Тарасов проинформировал членов общественного совета том, что на осенние работы предусмотрено выделение 77 млн тенге.

В осенний период кронирование и обрезка будут проводиться на улицах Карбышева, Рудненская, Плеханова, Уральская, Дощанова, Темирбаева, Быковского, Маяковского, Майлина, Орджоникидзе, Победы, Урицкого, Дулатова, Павлова, Толстого, Алтынсарина, Дружбы, Урожайная, Касымханова, Каирбекова, Курганская, Текстильщиков, в микрорайоне  Тепличный комбинат.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4922
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему 10000 ? почему не 100000? почему не 1000000?
а , научные расчеты экологов. понятно.
судя по улицам будут кронировать, то что уже кронировали в этом году.
КОГДА ЖЕ ВЫ НАЖРЕТЕСЬ ВО ВЛАСТИ?
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§ drakon
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.09.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
почему 10000 ? почему не 100000?

Да потому, что в КОстанае - нету
100 000 деревьев... :-o
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§ alex_60
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4922
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нету 100 000 деревьев...


это не важно.
главное сказать - срубили миллион деревьев,
и срубить при этом миллиарды в карман.
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§ alex_60
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4922
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В 2019 году на проведе.. 80 млн тенге, ..ли 10 749 деревьев.
но 3 500 деревьев.//
80000000/(10749+3500)=5614 на одно дерево.
желающие получить дрова это за бесплатно сделают.
однозначно.
даже денег дадут за то что дали возможность.
получить дрова.
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§ Ваш земляк
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Снос аварийных деревьев"!!!Может,исходя из этого выражения,и закладываются такие бюджеты?
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§ Ваш земляк
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "капитальный ремонт травы" имеется?
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§ юля елиссева
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю дать казахстанское гражданство и потом назначить акимом области мэра Якутска Сардану Авксетьеву! Эта дама быстро бы навела порядок в наших авгиевых конюшнях! Или, как вариант, натурализовать Саакашвили. Думаю идеальным вариатором было бы Саакашвили на должность акима области, а Сардану акимом Кустаная. Идеальным был бы тандем!
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§ юля елиссева
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выгодное дело это, заниматься лесозаготовками в Кустанае. Сначала имеешь жирный кусочек при распиле бюджетных средств на уничтожение деревьев, потом такой же нехилый кусок на продаже древесины. Двойная выгода!
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§ юля елиссева
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кстати, а где нурлыботы? Почему до сих пор аргументированно не отписались, что деревья надо всенепеременно уничтожать?
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§ Ваш земляк
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Почему до сих пор аргументированно не отписались, что деревья надо всенепеременно уничтожать?

И где вопли о том,что деревья - это проклятое наследие колониального режима?///

[Исправлено: Iney, 14.09.2019 - 15:19]
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§ юля елиссева
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И где вопли о том,что деревья - это проклятое наследие колониального режима?///

Надо редакции на выходных побольше выкладывать на сайт статей о бестолковых решениях местной власти. Придется тогда нурлыботам работать без выходных.
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§ electro
Re: Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.09.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Выгодное дело это, заниматься лесозаготовками в Кустанае. Сначала имеешь жирный кусочек при распиле бюджетных средств на уничтожение деревьев, потом такой же нехилый кусок на продаже древесины. Двойная выгода!

Юль, ты забыла добавить еще и выгоду от "посадок" саженцев, которые надо год от года сажать заново...
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§ Ваш земляк
Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.09.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Ты зачем выложил схему?Теперь прокуратура будет в курсе.
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Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
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