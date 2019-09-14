Этой осенью в Костанае планируется кронировать 10 000 деревьев

В пятницу, 13 сентября, на общественном совете прошедшем в акимате г. Костаная, были озвучены итоги уходных и озеленительных работ весенне-летнего сезона 2019 года.

- В 2019 году на проведение весенних работ по кронированию и сносу аварийных деревьев были выделены средства в размере 80 млн тенге, сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей ТАРАСОВ. - Работы проводились в границах города на улицах с большим потоком автомобилей, а также на въездах и выездах из города. Подрядчики кронировали 10 749 деревьев. Также, вдоль дороги, ведущей в Костанай из поселка Затобольск было кронировано 3 500 деревьев.

По данным акимата, на сегодняшний день в Костанае еще более 10 000 деревьев (тополей, кленов, ив, карагачей) требуют кронирования и обрезки. Часть из них находятся аварийном состоянии, представляют опасность и имеют неприглядный внешний вид. В 2019 году в городе зафиксировано 73 случая обрушения деревьев. От жителей, опасающихся обрушения аварийных деревьев за истекший период поступило 256 заявок. Спил опасных деревьев был произведен силами подрядных организаций.

Также, Алексей Тарасов проинформировал членов общественного совета том, что на осенние работы предусмотрено выделение 77 млн тенге.

В осенний период кронирование и обрезка будут проводиться на улицах Карбышева, Рудненская, Плеханова, Уральская, Дощанова, Темирбаева, Быковского, Маяковского, Майлина, Орджоникидзе, Победы, Урицкого, Дулатова, Павлова, Толстого, Алтынсарина, Дружбы, Урожайная, Касымханова, Каирбекова, Курганская, Текстильщиков, в микрорайоне Тепличный комбинат.