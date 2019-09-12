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§ NG.kz
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал, что за отказ от вакцинации маленьких казахстанцев могут не принять в детские сады и школы. Такое предложение внесли в новый законопроект.
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§ MedVed820607
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


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Сообщений: 133
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 13.09.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Личные права и свободы любого гражданина, заканчиваются там, где начинаются права и свобода, другого гражданина. И здоровье нации тут имеет иметь место так же.

Согласен. Но конкретно по данному поводу возмущает отсуствие научного обоснования принятым решениям. Почему не проведено официальны исследований? Почему общественности не представят результаты проверок? Где доказательства того что непривитый ребенок несет потенциальную опасность привитому? Вот только не нужно официальной статистики... Нужно конкретное медицинское исследование. Контрольные группы и т.д. и т.п. Вот тогда я соглашусь, что решение взвешанное и продуманное. А сейчас это больше похоже на лоббирование интересов фарм. компаний.
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§ Victor Yang
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11962
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.09.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Но конкретно по данному поводу возмущает отсуствие научного обоснования принятым решениям. Почему не проведено официальны исследований? Почему общественности не представят результаты проверок? Где доказательства того что непривитый ребенок несет потенциальную опасность привитому? Вот только не нужно официальной статистики... Нужно конкретное медицинское исследование. Контрольные группы и т.д. и т.п. Вот тогда я соглашусь, что решение взвешанное и продуманное. А сейчас это больше похоже на лоббирование интересов фарм. компаний.

Исследования были проведены давным-давно и сейчас нет в них смысла. И почему не нужно статистики? Именно на её основании будут проводиться другие исследования, если положение ухудшится. А элементарная логика может подсказать, что у непривитых детей риск заболеть значительно выше, при этом выявить болезнь сразу не всегда представляется возможным - и это большой риск для остальных детей, потому как при близком прямом контакте никакая вакцина не поможет.
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§ MedVed820607
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 13.09.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Исследования были проведены давным-давно и сейчас нет в них смысла.

Можно ссылку в студию хотябы из "..овнонета". Вот я могу дать кучу ссылок дать на статьи в которых указано что однозначного ответа так никто и не получил. Есть даже исследования (правда в США) которые говорят что прививки (конкретно против "кори" и проводимые в США) были вредны. В защиту приведите хоть один пример, пожалуйста.
Тема чтобы как минимум задуматься: https://www.stranamam.ru/post/515663/

Поймите я не пытаюсь лично с вами спорить. Но видя как все больше у нас "тупо" копируют схемы запада боюсь, что к нам придет только худшее что там есть и хочу иметь возможность контроля над безопасностью своих детей (а не отдавать его в руки чиновников от медицины, которые в случае его найдут крайнего).
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§ Victor Yang
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11962
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.09.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Можно ссылку

Данные ВОЗ: https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/ru/

Сомневаться можно в чём угодно и сколько угодно, но от государства никуда не убежать - в любом случае, дети окажутся "в руках чиновников от медицины", если только ты не олигарх - тогда выбор есть. Но стоит ли рисковать жизнью ребёнка, идя против привычного течения? Если было бы настолько всё опасно - у каждого были бы знакомые, которые пострадали от прививок.
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§ drakon
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
https://www.stranamam.ru/post/515663/

А что? Кто то эту ссылку - прочитал?
Я только заголовок... :lol: :-o
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 13.09.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Данные ВОЗ:

Прочитал почти все через гугл переводчик, но не нашел сравнительных данных касательно процессов протекания болезни среди привитых и непривитых. Есть куча отчетов как страны входящие в ВОЗ продвигают прививки, сколько и где привили. Есть отдельные данные о количестве заболевших. Но нет данных о доле привитых среди заболевших. Вот именно эти данные я так нигде и не нашел. А это был бы реальный показатель эффективности прививки.
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 13.09.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я только заголовок...

Ну извиняюсь, что быстро нашел то и вставил... А "мамские" сайты популярнее научных потому в гугуле первыми вылазят.... :lol:
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§ electro
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.09.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стойло ставят, в школу не пускают... что за гон ваще?
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