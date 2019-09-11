/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Вечные отговорки!" - график тренировок по шорт-треку срывается из-за отсутствия льда во Дворце спорта Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Вечные отговорки!" - график тренировок по шорт-треку срывается из-за отсутствия льда во Дворце спорта Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36682
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблемы с организацией тренировок у шорт-трекистов начались 3 года назад, так как заливать лед стали позже обычного на целый месяц. В результате показатели костанайских спортсменов сильно упали.
Читать новость

§ bugsy
Re: "Вечные отговорки!" - график тренировок по...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 11.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
объекты не названые именем "великого" не достойны внимания.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 276
Пользователей: 1
Всего: 277

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх