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"Вечные отговорки!" - график тренировок по шорт-треку срывается из-за отсутствия льда во Дворце спорта Костаная

Георгий ГОВОРОВ

11 сентября 2019, 08:35 |  Спорт

Проблемы с организацией тренировок у шорт-трекистов начались 3 года назад, так как заливать лед стали позже обычного на целый месяц. В результате показатели костанайских спортсменов сильно упали. До 2016 года в сборную области по шорт-треку входили 10-12 костанайцев, а после ремонта Дворца спорта в команду проходят только 3-4 спортсмена.

Пока костанайские шорт-трекисты могут проводить только сухие тренировки / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Готовиться к новому сезону после 2 месяцев каникул шорт-трекисты начинают в августе. Примерно месяц отводится на сухие тренировки, но еще месяц нужен, чтобы привыкнуть ко льду.

 

- Пять лет назад, когда моя старшая дочка записалась в секцию шорт-трека, была проблема с базой для сухих тренировок, - вспоминает Камила ДУСКЕНОВА. - Мы ездили на стадион в районе ГАИ, искали спортзал, тренеры пытались исправить эту ситуацию. На тренировку приходилось добираться на двух автобусах. В итоге старшая дочь не выдержала нагрузки и бросила занятия шорт-треком. Потом я вернула старшую дочь и записала младшую. Теперь снова вижу, как у девочек из-за плохой организации баз для тренировок пропадает интерес к занятиям. Но я помню, как тяжело было восстанавливаться после перерыва старшей, как много мы упустили, оставив тренировки, поэтому пока уговариваю девочек найти силы и продолжить занятия.

15 сентября начнутся отборочные турниры на республиканские соревнования. Но готовиться к ним у костанайцев возможности нет, лед во Дворце спорта до сих пор не залит, дети тренируются на парковке перед дворцом.

Родители спортсменов третий год жалуются в акимат, чтобы повлиять на сроки заливки льдаФото Николая СОЛОВЬЕВА

- Три года назад наши дети тренировались на улице. Не важно, какой мороз, они готовились к соревнованиям. Нам объясняли, что неудобства временные, пока не отремонтируют дворец, - рассказала «НГ» мама спортсмена Наталья БЛАУЭР. - Но после ремонта появилась новая проблема - лед заливают только в конце сентября. И то движение по этому вопросу начинается только после того, как мы начинаем жаловаться в СМИ, госорганы, стучаться в акимат. Это очень поздно, мы видим костанайский лед только после того, как возвращаемся с республиканского чемпионата.

- Хорошо, мы добьемся, что начнут заливать лед. Мы эту историю уже знаем, третий год одно и то же! - возмущается Галина ОВСЯННИКОВА, двое ее детей уже 6 лет занимаются в секции шорт-трека. - Принимают решение, выясняется, что сломалась ледозаливочная машина. Две недели ее чинят. То человека нет, то процесс не завершен. Вечные отговорки! Директор Дворца спорта в отпуске, в акимате обещали ответ через две недели. В августе, кстати, приезжал аким Костаная и обещал, что к 1 сентября лед будет готов. И где результат?

Группа шорт-трека работает при ДЮСШ № 3. В ней чуть более 50 человек. Готовить спортсменов начинают с 6 лет. Занятия бесплатные, лед для тренировок арендует руководство спортшколы. Деньги на 120 часов аренды льда в ДЮСШ № 3 полностью выделили. Однако, как сообщил тренер Илья АФАНАСЬЕВ, заявки с просьбой залить лед сначала до 20 августа, потом - до 1 сентября, остались без ответа.

Илья Афанасьев: «Наши спортсмены устали морально»Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- В отделе спорта нам сказали, что заливать лед в августе нерентабельно. Это слишком дорого, горожане кататься на коньках не ходят, платный корт открывать не хотят, - рассказал тренер. - Начинаю им объяснять, что уже 15 сентября начинается отбор в сборную области и добиться хороших результатов без тренировок на льду очень сложно.

Афанасьев пытается доказать чиновникам, что в Костанайской области созданы уникальные условия для развития шорт-трека, секции работают в нескольких городах, они создают внутреннюю конкуренцию. Костанайцы готовятся к отбору, на областных соревнованиях получают опыт и на республиканских выступают достойно.

- Реконструкция Дворца спорта и так сильно по нам ударила - с мая 2016-го до октября 2017-го у нас совсем не было тренировок, - сетует Афанасьев. - Наши спортсмены устали морально. Они приезжают на чемпионаты, они уже состоявшиеся звезды шорт-трека со своими достижениями. Но без тренировок на льду они не могут даже в финал выйти. Многие после такого бросают спорт навсегда.

Сейчас в Рудном шорт-трекистов готовят 6 тренеров, а в Костанае - всего два. Опытные специалисты уволились, набрать новых не получается. Причина - низкий заработок. Начинающий тренер без категорий получает максимум 50 000 тенге. Только через год ему чуть-чуть поднимут оклад. Многое зависит от доплат за чемпионов и победителей соревнований. Но без тренировок на льду готовить их с каждым разом сложнее.

Пока костанайцы вынуждены ездить в Рудный, чтобы провести тренировки на льду. Часто ездить не получается. Да и родители не очень рады такой перспективе, так как дорогу они оплачивают сами.

Алихану БУРУМБАЮ 18 лет, 8 из них он посвятил шорт-треку. В 2018 году стал мастером спорта.

Алихан Бурумбай за 8 лет в шорт-треке стал мастером спорта / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Когда катаешься на льду, ты вырабатываешь технику катания, - отмечает он. - Сухие тренировки не дают такого результата. Без льда я начинаю терять скорость. На льду можно следить за сокомандниками, отмечать их движения и учиться реагировать на них вовремя. Например, я вижу, что впереди меня спортсмен отводит руку, значит, он собирается ускоряться. Определять такие действия противника нужно на уроне рефлекса, а без тренировок на льду это сложно.

Как пояснила «НГ» и. о. руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Костаная Ляззат БЕЙСЕНОВА, с 2 сентября процесс подготовки льда был запущен. Занимает он от 10 до 14 дней. Завершить планируют к 15 сентября.

- Для запуска Дворца спорта требуется определенное время, - пояснила Бейсенова. - Мы красим поле около трех суток, включаем оборудование, охлаждаем плиту тоже где-то 4 дня, закачиваем фрион и этиленгликоль, заливка льда идет постепенно, чтобы его толщина достигла 5 см. До 2 сентября шли профилактические мероприятия, готовили оборудование. Лето было очень жарким. Наши технологи ждали благоприятной погоды, ночью столбики термометров должны не превышать +10 градусов. 

Однако в Рудном лед в Дворце спорта залили еще в августе, хотя в здании продолжаются ремонтные работы. Почему в отремонтированном костанайском Дворце спорта нельзя было это сделать вовремя, в отделе спорта пояснить не смогли. 9 сентября «НГ» отправила запрос в акимат, ответ нам еще не поступил.
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§ bugsy
Re: "Вечные отговорки!" - график тренировок по...
bugsy


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Сообщений: 31
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 11.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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