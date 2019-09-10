abaika95 Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть» #3





(Пользователи) Сообщений: 480

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:01 Цитата- //Разве Кунаев или Брежнев могли бы такое сказать //



Могли, и может даже говорили с матюжком) просто цензура раньше была драконовская) оператор, журналист и редактор вылетили бы с телецентра с треском если бы такое пропустили) и Европах и Америках такое есть) эпатажные бюрократы только так ахинею несут) про Россию даже говорить не буду, Земляк уже привел пример) сейчас гластность, свобода и чиновникам советской закалки трудновато) слова подбирать надо) а им это претит) перестройка мимо них прошла) не перестроились)