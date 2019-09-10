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elektron
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CrazyBeaver
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
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elektron
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Гога
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drakon
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Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»

10 сентября 2019, 16:18 |  Государство

Депутат и вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко не стал просить извинения у сограждан за свое высказывание о том, что людям, которым оказывают социальную поддержку, следует встать на колени и поблагодарить государство, передает Радио Азаттык.

— Мои слова были про иждивенчество. И я никого не хотел этим обидеть. Это всё, что я могу сказать, — сказал Божко корреспонденту Азаттыка во вторник, 10 сентября, в кулуарах парламента.

В ответ на реплику корреспондента о том, что в обществе звучат обращенные к Божко призывы извиниться, вице-спикер мажилиса несколько раз повторил, что «уже дал ответ».

Слова депутата, сказанные им 3 сентября после расширенного заседания Ассамблеи народа Казахстана, вызвали волну возмущения. На минувшей неделе Божко сказал: «В 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Только за это надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает "дайте ему всё", должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека».

Вслед за этим высказыванием несколько женщин в Нур-Султане вышли на площадь перед Акордой и потребовали извинений от мажилисмена, а также заявили, что он должен подать в отставку.


В защиту Божко ранее выступил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, который сказал, что депутат «просто выбрал не те слова» в порыве эмоций.

Владимир Божко не первый, кто говорит об «иждивенчестве» в казахстанском обществе. 21 августа Назарбаев заявил, что «государство выполняет свои обязанности», и призвал обращающихся за помощью избавляться от «иждивенческих» настроений. «"Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай". Так ты о чем думал? Это же твои проблемы, ты же с государством не советовался когда-то», — сказал Назарбаев на заседании политсовета партии «Нур Отан», которую он возглавляет. Эти слова экс-президента вместе с его рекомендацией согражданам «купить двух коров и обеспечивать себя» вызвали критику общественности.

23 августа заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев заявил, что часть казахстанских семей, получающих адресную соцпомощь, скрывала свои реальные доходы. По его словам, «таких семей в целом по Казахстану обнаружено около 70 тысяч».

В «послании народу» Казахстана 2 сентября Токаев высказался за корректировку механизма выделения адресной социальной помощи для малоимущих — с тем, чтобы «она стала прозрачной, справедливой, мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни».

6 сентября Токаев в выступлении на первом заседании созданного по его инициативе Национального совета общественного доверия повторил свои слова об «иждивенчестве», назвав это «болезнью, которая отрицательно влияет на менталитет».
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§ Ваш земляк
Re: Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2623
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Государство вам ничего не должно.Государство не просило вас рожать".Это,правда, слова российской чиновницы.Но мысли идентичные.Тут сразу вспоминается поговорка про то,что "у дураков мысли сходятся".
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§ сайлау курманов
Re: Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.09.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Советская власть приветствовала рождение детей и это не с проста, стране нужны были специалисты, воины и просто нормальные граждане. А теперь что мы видим. Власть в простом народе видим дармоедов и быдло которым надо купить две коровы чтоб сголоду не умереть. Разве Кунаев или Брежнев могли бы такое сказать . Просто горько и обидно
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* abaika95
Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»
abaika95


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Сообщений: 480
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- //Разве Кунаев или Брежнев могли бы такое сказать //

Могли, и может даже говорили с матюжком) просто цензура раньше была драконовская) оператор, журналист и редактор вылетили бы с телецентра с треском если бы такое пропустили) и Европах и Америках такое есть) эпатажные бюрократы только так ахинею несут) про Россию даже говорить не буду, Земляк уже привел пример) сейчас гластность, свобода и чиновникам советской закалки трудновато) слова подбирать надо) а им это претит) перестройка мимо них прошла) не перестроились)
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§ seroff
Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 10.09.19 - 22:03
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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