Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»

Депутат и вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко не стал просить извинения у сограждан за свое высказывание о том, что людям, которым оказывают социальную поддержку, следует встать на колени и поблагодарить государство, передает Радио Азаттык.

— Мои слова были про иждивенчество. И я никого не хотел этим обидеть. Это всё, что я могу сказать, — сказал Божко корреспонденту Азаттыка во вторник, 10 сентября, в кулуарах парламента.

В ответ на реплику корреспондента о том, что в обществе звучат обращенные к Божко призывы извиниться, вице-спикер мажилиса несколько раз повторил, что «уже дал ответ».

Слова депутата, сказанные им 3 сентября после расширенного заседания Ассамблеи народа Казахстана, вызвали волну возмущения. На минувшей неделе Божко сказал: «В 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Только за это надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает "дайте ему всё", должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека».

Вслед за этим высказыванием несколько женщин в Нур-Султане вышли на площадь перед Акордой и потребовали извинений от мажилисмена, а также заявили, что он должен подать в отставку.





В защиту Божко ранее выступил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, который сказал, что депутат «просто выбрал не те слова» в порыве эмоций.

Владимир Божко не первый, кто говорит об «иждивенчестве» в казахстанском обществе. 21 августа Назарбаев заявил, что «государство выполняет свои обязанности», и призвал обращающихся за помощью избавляться от «иждивенческих» настроений. «"Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай". Так ты о чем думал? Это же твои проблемы, ты же с государством не советовался когда-то», — сказал Назарбаев на заседании политсовета партии «Нур Отан», которую он возглавляет. Эти слова экс-президента вместе с его рекомендацией согражданам «купить двух коров и обеспечивать себя» вызвали критику общественности.

23 августа заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев заявил, что часть казахстанских семей, получающих адресную соцпомощь, скрывала свои реальные доходы. По его словам, «таких семей в целом по Казахстану обнаружено около 70 тысяч».

В «послании народу» Казахстана 2 сентября Токаев высказался за корректировку механизма выделения адресной социальной помощи для малоимущих — с тем, чтобы «она стала прозрачной, справедливой, мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни».

6 сентября Токаев в выступлении на первом заседании созданного по его инициативе Национального совета общественного доверия повторил свои слова об «иждивенчестве», назвав это «болезнью, которая отрицательно влияет на менталитет».