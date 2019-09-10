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≡ Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в матче отбора на Евро-2020		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в матче отбора на Евро-2020
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующие матчи сборная Казахстана проведет дома: 10 октября команда Михала Билека примет Кипр, а 13-го - Бельгию. Завершит же цикл сборная гостевыми матчами против Сан-Марино и Шотландии в ноябре.
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§ Dron
Re: Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в...
Dron


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Сообщений: 498
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 10.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная Казахстана пригнала хороший автобус в Калининград и припарковала его перед своими воротами. ;-)
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§ dvb
Re: Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в...
dvb


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Сообщений: 129
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 10.09.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поставили Федина из Тобола в состав на эту игру и после нее стало ясно, что хорошим футболистом считают его лишь в этом городе.
Остальные об этом даже не подозревают.
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