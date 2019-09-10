Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в матче отбора на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу уступила сборной России в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра шестого тура группы I проходила в Калининграде и завершилась со счетом 0:1.

Главным сюрпризом в стартовом составе сборной Казахстана стало отсутствие хавбека Бауыржана Исламхана, который в итоге вышел на поле лишь на 61-й минуте. Вместо него с капитанской повязкой команду вывел защитник Дмитрий Шомко.

В первом тайме, несмотря на территориальное преимущество, сборная России не создала по-настоящему опасных моментов у ворот Дмитрия Непогодова. На перерыв команды ушли при равном количестве ударов в створ ворот.

Во втором тайме Россия пыталась вырвать победу, сделав уже три замены к 63-й минуте. Сборная Казахстана же делала ставку на контратаки и периодически успешно убегала вперед, но по-настоящему потревожить вратаря Гильерме не смогла.

Исход матча решился в концовке. Победу России принес натурализованный бразильский защитник Марио Фернандес, который отличился на 89-й минуте после подачи от хавбека "Монако" Александра Головина со штрафного.

В параллельных матчах группы I Бельгия в гостях разгромила Шотландию - 4:0, а Кипр на выезде с точно таким же счетом победил Сан-Марино.

С 18 очками первой идет Бельгия, а второе место с 15 баллами занимает Россия. На третьей строчке с семью очками располагается Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. У идущей пятой Шотландии шесть очков, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:28.

Следующие матчи Казахстан проведет дома: 10 октября команда Михала Билека примет Кипр, а 13-го - Бельгию. Завершит же цикл сборная гостевыми матчами против Сан-Марино и Шотландии в ноябре.