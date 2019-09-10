Форум
Ваш земляк
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Victor Yang: А по-твоему, средства на содержание заключённых не выделяются? Ну тогда,исходя из твоей логики,чтобы государство не несло тяжкое бремя расходов на содержание подобных этому...
10.09.19 14:38
dvb
Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в матче отбора на Евро-2020
Поставили Федина из Тобола в состав на эту игру и после нее стало ясно, что хорошим футболистом считают его лишь в этом городе. Остальные об этом даже не подозревают.
10.09.19 13:51
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ещё в субботу, купил в Русском магазе. d.radikal.ru Колбасу,на вид какая то.Попробовав её дома,пришёл в изумление. Какой - вкус. Моя бабушка такую делала,в Русской печке - запекала. Точно -...
10.09.19 13:36
Vital
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf: Я беру СССР. 122 космонавта и 39 нобеля. Канада далеко в этом списке))) [Исправлено: Vital, 10.09.2019 - 12:28]
10.09.19 13:27
Victor Yang
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
zloy kyrgyz: незнаю зачем тут писать о каких-то тенденциях в плане ухудшения знания Русского язык А они есть, эти тенденции. Племянница во втором классе из 25 слов - 6 ошибок! Это было бы полбеды...
10.09.19 13:15
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в матче отбора на Евро-2020

Vesti.kz

10 сентября 2019, 08:35 |  Спорт

Сборная Казахстана по футболу уступила сборной России в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz

Фото: Reuters©

Игра шестого тура группы I проходила в Калининграде и завершилась со счетом 0:1.

Главным сюрпризом в стартовом составе сборной Казахстана стало отсутствие хавбека Бауыржана Исламхана, который в итоге вышел на поле лишь на 61-й минуте. Вместо него с капитанской повязкой команду вывел защитник Дмитрий Шомко

В первом тайме, несмотря на территориальное преимущество, сборная России не создала по-настоящему опасных моментов у ворот Дмитрия Непогодова. На перерыв команды ушли при равном количестве ударов в створ ворот. 

Во втором тайме Россия пыталась вырвать победу, сделав уже три замены к 63-й минуте. Сборная Казахстана же делала ставку на контратаки и периодически успешно убегала вперед, но по-настоящему потревожить вратаря Гильерме не смогла. 

Исход матча решился в концовке. Победу России принес натурализованный бразильский защитник Марио Фернандес, который отличился на 89-й минуте после подачи от хавбека "Монако" Александра Головина со штрафного. 

В параллельных матчах группы I Бельгия в гостях разгромила Шотландию - 4:0, а Кипр на выезде с точно таким же счетом победил Сан-Марино. 

С 18 очками первой идет Бельгия, а второе место с 15 баллами занимает Россия. На третьей строчке с семью очками располагается Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. У идущей пятой Шотландии шесть очков, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:28. 

Следующие матчи Казахстан проведет дома: 10 октября команда Михала Билека примет Кипр, а 13-го - Бельгию. Завершит же цикл сборная гостевыми матчами против Сан-Марино и Шотландии в ноябре.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.09.19 14:39 В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
10.09.19 13:57 Кто и как сможет забрать часть пенсионных накоплений - новые подробности от Минтруда
10.09.19 12:34 Заявки в президентский кадровый резерв в Казахстане принимают до 30 сентября
10.09.19 12:27 Уборка в школе: Ануар Жангозин запустил необычную эстафету
10.09.19 11:58 Машинисту, передавшему взятку за трудоустройство в КТЖ, вынесли приговор в Костанае
10.09.19 10:02 Автобус маршрута № 12 изменит схему движения в Костанае
10.09.19 09:41 Двухлетний ребенок получил травмы в горящей машине в Костанайском районе
10.09.19 09:00 Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
09.09.19 17:26 Впервые в истории Казахстана журналисту возмещен моральный вред за незаконный приговор
09.09.19 17:04 «Не хотел убивать, хотел сделать инвалидом!» - обвиняемый в убийстве отчима сказал последнее слово в суде в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Dron
Re: Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 10.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная Казахстана пригнала хороший автобус в Калининград и припарковала его перед своими воротами. ;-)
Профайл

§ dvb
Re: Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 10.09.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поставили Федина из Тобола в состав на эту игру и после нее стало ясно, что хорошим футболистом считают его лишь в этом городе.
Остальные об этом даже не подозревают.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 3
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх