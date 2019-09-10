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§ NG.kz
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сети появилось видео со школьником, который упал под тяжестью рюкзака. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как в казахстанских школах намерены бороться с тяжелыми ранцами.
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§ maxsaf
Re: Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взвесил своего ребенка с рюкзаком и без - разница 1.3кг. Оказалось, бутылка воды в боковом кармашке. Взвесил без воды - получилось 0.8 кг. Вода - пол-литровка, значит весы не врут. :lol:
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§ yudjin
Re: Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6093
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.09.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
1.3кг.

Сегодня отводил своего ребенка третьеклассника до школы. Рюкзак я нёс сам. Не взвесил, но думаю, около 5 кг будет. 6 уроков, включая физру, форма, бутылка с водой и 2 затобольских пряника ), кроссовки в отдельном мешке для обуви. Обратно пойдёт сама. Хорошо, что на тренировках приседают со штангой, выдержит!

А по сему, как бы переживающий министр не выдумывал акции и проекты, не отчитывался о борьбе с тяжестью, рюкзак ПОКА остаётся фактом, показательно характеризующим всю никчёмную работу толпы чиновников!
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§ peshexod
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3411
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первую очередь страдает спина, а спина это всё

[Исправлено: peshexod, 10.09.2019 - 10:38]
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* abaika95
Re: Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают...
abaika95


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Сообщений: 469
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шкафчики хороший выход, но тогда каждому родителю нужно будет купить своему чаду планшет) а это чревато другой проблемой, у кого то он будет супер-пупер крутой а у кого-то он будет казенный то есть купленный школой для нужд малоимущих)и каюк) хотели уйти от социального расслоения в школах путем единой учебной формы, придем к технологичному расслоению)
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§ maxsaf
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Мы первое время недоумевали, почему у наших детей нет книжек, оценок, домашних заданий, а урок больше похож на веселую игру, не знали, как контролировать успеваемость наших детей. Нас всех русскоязычных однажды пригласили в школу, успокоили и в двух словах обьяснили, как тут работает система образования, почему от родителей ничего не требуется, а так же пообещали, что любой желающий ученик поступит в университет. Они сдержали обещание - старший закончил с отличием, поступил на биохимию, хотя проходил всю школу с полупустым рюкзаком.
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§ Vital
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7988
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Потому у вас нету великих учёных, поэтов и в космос вы не летаите)))
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§ таноми52
Re: Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают...
таноми52


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Сообщений: 991
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.09.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
почему у наших детей нет книжек, оценок, домашних заданий, а урок больше похож на веселую игру,



А правда ли, что в Канаде кое-где детей даже не учат писать ручкой - сразу печатать на клаве?
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§ maxsaf
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Пишут тут печатными буквами. Прописные уже не в ходу. А вот печати на клавиатуре действительно уделяют намного больше внимания. Печатают на скорость, слепым методом и т д.
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§ maxsaf
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Эх, Витал. Не я это начал )))
Нобелевская премия по литературе-2013 присуждена канадке Элис Манро
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§ maxsaf
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Канада - 26 нобелевских лауреатов. Россия - 25. А как у вас с этим?
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§ maxsaf
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Канада - 10 астронавтов. Сколько у вас?

Я это к тому, что никакой связи с весом рюкзака.

[Исправлено: maxsaf, 10.09.2019 - 11:33]
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§ Vital
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7988
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я беру СССР. 122 космонавта и 39 нобеля. Канада далеко в этом списке)))

[Исправлено: Vital, 10.09.2019 - 12:28]
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* Ваш земляк
Re: Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2615
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А тогда к чему эти наезды?! Макс тогда тоже из СССР.Срач разводим?
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* abaika95
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да логично, один сравнивает достижения страны которой уже 30 лет нет на карте) со вторым эмигрантом который хвастается достижениями страны в которой проживает всего около 20 лет)

Это я к тому, что никакой связи с весом рюкзака
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