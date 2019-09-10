Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему

В Сети появилось видео со школьником, который упал под тяжестью рюкзака. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как в казахстанских школах намерены бороться с тяжелыми ранцами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

"Мы предпринимаем комплекс мер, чтобы такого не было. Объявили проект "Легкий портфель". Это и стандартизация веса учебников, формата книг, рабочих тетрадей. Все вкупе должно повлиять на решение проблемы", - считает глава ведомства.

По словам министра, эту проблему может решить и наличие школьных шкафчиков.

"Где можно было бы оставить сменную обувь, книги, другие вещи. Чтобы они закрывались. Проблема тяжелых рюкзаков возникла не вчера, не сегодня. Поэтому решать ее нужно комплексно", - добавил Асхат Аймагамбетов.

Еще одна мера - это использование электронных учебников. Например, в школе ученики могут использовать печатный вариант книги, а дома скаченный.

"Но это не панацея, потому что не у всех есть планшеты, Интернет и даже компьютеры", - подчеркнул министр.

Глава МОН не понаслышке знает о проблеме, так как самому приходилось переживать за детей, которые ходили в школу с тяжелыми рюкзаками.

"Когда мой ребенок учился в младших классах. Обычно заводишь в школу, а дальше не пропускают. До школы я донесу огромный рюкзак, а дальше сам. Как назло, кабинет был на втором этаже, потом стоишь и боишься, чтобы он (рюкзак. - Прим.) его не перевесил, а иногда звонишь, чтобы узнать, дошел или нет", - поделился министр.

Ранее сообщалось, что с нового 2019-2020 учебного года школьникам разрешат не носить учебники. Теперь дети смогут носить учебники в школу либо оставить их там, используя при этом электронные версии книг. Для этого Министерство образования и науки разработает концепцию "Легкий портфель".

"МОН дает выбор, дает возможность пользоваться электронными вариантами учебников. Здесь выбор самих родителей, какие учебники использовать", - говорил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.