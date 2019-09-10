В Сети появилось видео со школьником, который упал под тяжестью рюкзака. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как в казахстанских школах намерены бороться с тяжелыми ранцами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадры из видео
"Мы предпринимаем комплекс мер, чтобы такого не было. Объявили проект "Легкий портфель". Это и стандартизация веса учебников, формата книг, рабочих тетрадей. Все вкупе должно повлиять на решение проблемы", - считает глава ведомства.
По словам министра, эту проблему может решить и наличие школьных шкафчиков.
"Где можно было бы оставить сменную обувь, книги, другие вещи. Чтобы они закрывались. Проблема тяжелых рюкзаков возникла не вчера, не сегодня. Поэтому решать ее нужно комплексно", - добавил Асхат Аймагамбетов.
Еще одна мера - это использование электронных учебников. Например, в школе ученики могут использовать печатный вариант книги, а дома скаченный.
"Но это не панацея, потому что не у всех есть планшеты, Интернет и даже компьютеры", - подчеркнул министр.
Глава МОН не понаслышке знает о проблеме, так как самому приходилось переживать за детей, которые ходили в школу с тяжелыми рюкзаками.
"Когда мой ребенок учился в младших классах. Обычно заводишь в школу, а дальше не пропускают. До школы я донесу огромный рюкзак, а дальше сам. Как назло, кабинет был на втором этаже, потом стоишь и боишься, чтобы он (рюкзак. - Прим.) его не перевесил, а иногда звонишь, чтобы узнать, дошел или нет", - поделился министр.
Ранее сообщалось, что с нового 2019-2020 учебного года школьникам разрешат не носить учебники. Теперь дети смогут носить учебники в школу либо оставить их там, используя при этом электронные версии книг. Для этого Министерство образования и науки разработает концепцию "Легкий портфель".
"МОН дает выбор, дает возможность пользоваться электронными вариантами учебников. Здесь выбор самих родителей, какие учебники использовать", - говорил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
Версия для печати Отправить по почте Перейти к последнему номеру газеты
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Victor Yang: А по-твоему, средства на содержание заключённых не выделяются? Ну тогда,исходя из твоей логики,чтобы государство не несло тяжкое бремя расходов на содержание подобных этому...
Сборная Казахстана из-за гола в концовке проиграла России в матче отбора на Евро-2020
Поставили Федина из Тобола в состав на эту игру и после нее стало ясно, что хорошим футболистом считают его лишь в этом городе. Остальные об этом даже не подозревают.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ещё в субботу, купил в Русском магазе. d.radikal.ru Колбасу,на вид какая то.Попробовав её дома,пришёл в изумление. Какой - вкус. Моя бабушка такую делала,в Русской печке - запекала. Точно -...
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf: Я беру СССР. 122 космонавта и 39 нобеля. Канада далеко в этом списке))) [Исправлено: Vital, 10.09.2019 - 12:28]
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
zloy kyrgyz: незнаю зачем тут писать о каких-то тенденциях в плане ухудшения знания Русского язык А они есть, эти тенденции. Племянница во втором классе из 25 слов - 6 ошибок! Это было бы полбеды...