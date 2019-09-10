maxsaf Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему #5





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Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:06 Цитата: yudjin:



Мы первое время недоумевали, почему у наших детей нет книжек, оценок, домашних заданий, а урок больше похож на веселую игру, не знали, как контролировать успеваемость наших детей. Нас всех русскоязычных однажды пригласили в школу, успокоили и в двух словах обьяснили, как тут работает система образования, почему от родителей ничего не требуется, а так же пообещали, что любой желающий ученик поступит в университет. Они сдержали обещание - старший закончил с отличием, поступил на биохимию, хотя проходил всю школу с полупустым рюкзаком.