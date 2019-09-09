Victor Yang Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11950

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:58 Гуманизация УК не идёт на пользу нормальным гражданам.

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36066?1568033521 ротив этих отношений выступали мать и тетя девушки. Источник:

И ведь правы были на 1000%. Это уже потерянный человек - с детства на нарах, да ещё по таким статьям. Его оптимальней казнить было бы.