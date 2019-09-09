Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области

Подозреваемый в убийстве ребенка карагандинец отбывал наказание за предыдущее преступление в УК-161/4 Костанайской области. Почему он вышел из мест заключения раньше срока, рассказал заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области Газиз Такешев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДУИС.

Как сообщил полковник юстиции Такешев, подозреваемый Игентай Карімұлы Сопыжанов 16 июля 2014 года был осужден Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области по ст.96 ч.1 УК РК (за убийство Валентины Смирновой, приходившейся тетей матери погибшего ребенка Васильевой Н.Е.) и приговорен к 9 годам лишения свободы.

Согласно Закону РК о внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных органов от 12.07.2018 года, приговор суда от 16 июля 2014 года приведен в соответствие с новым УК РК. И постановлением Аулиекольского районного суда Костанайской области от 6 августа 2018 года согласно ст.6 УК РК и ходатайства осужденного на основании ст.55 ч.2 п.2 УК РК мера наказания снижена с 9 лет до 6 лет 8 месяцев.

- В соответствии со ст.87 УК РК при отбытии несовершеннолетним осужденным не менее половины срока наказания за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь человека у осужденного наступает право на подачу ходатайства в суд. Согласно ст.162 УИК РК при наступлении права на подачу ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, администрация учреждения в пятидневный срок обязана уведомить осужденного. Осужденный Сопыжанов И.К. воспользовался своим предоставленным УК РК правом и подал ходатайство в Аулиекольский районный суд по месту отбывания наказания о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания в виде ограничение свободы. В этой связи, 23.01.2019 года постановлением Аулиекольского районного суда Сопыжанов И.К. освобожден из мест лишения свободы с заменой наказания на ограничение свободы на неотбытый срок на 2 года 1 день и 08.02.2019 г. он освободился из учреждения УК-161/4 Костанайской области (средней безопасности), – сообщил Газиз Такешев.

При этом, администрация учреждения, где отбывал наказание Сопыжанов И.К., охарактеризовала последнего отрицательно, так как за время отбывания наказания он имел 5 взысканий и вторую отрицательную степень. Была рекомендована нецелесообразность предоставления на освобождение.

20 февраля 2019 года Игентай Сопыжанов встал на учет СП Шетского района. Место проживания: Шесткий район, село Бурма, ул. Мира 34. 4 июля 2019 Сопыжанов обратился с уведомлением о перемене места жительства в Караганду, и 5 июля 2019 г. был поставлен на учет в СП Казыбекбийского района Караганды.

При постановке на учет ему была оказана социально-правовая помощь в виде трудоустройства в ТОО "Қарағанды-Кұс" в качестве слесаря-механика, откуда он уволился по собственному желанию.

- В настоящее время проводится служебное расследование по факту совершения повторного уголовного правонарушения осужденным Сопыжановым, по результатам которого виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – резюмировал Газиз Такешев.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Сопыжанов выхватил у своей знакомой из рук ее трехлетнего сына и скрылся в неизвестном направлении. Он сделал это из-за неприязненных отношений к матери ребенка. Полиция организовала масштабные поиски. Подозреваемого объявили в розыск. 8 сентября тело ребенка было обнаружено. Мальчика задушили. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Игентай Сопыжанов с 2014 года состоял в отношениях с матерью малыша. Против этих отношений выступали мать и тетя девушки. В итоге девушка поддалась на уговоры родных и заявила парню о расставании. Парень ушел, а через час вернулся с топором и убил тетю возлюбленной. После убийства он попытался сбежать, но был задержан местным участковым в районе железной дороги. Суд приговорил Сопыжанова к девяти годам лишения свободы, ему было 17 лет. Отсидев четыре года в колонии, он был выпущен условно-досрочно.