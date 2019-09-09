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Vital
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
maxsaf: Вроде 10 лет +кастрация)))
09.09.19 20:53
maxsaf
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Vital: Сколько там собираются за износ давать?
09.09.19 20:51
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Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области

9 сентября 2019, 16:23 |  Государство

Подозреваемый в убийстве ребенка карагандинец  отбывал наказание за предыдущее преступление в УК-161/4 Костанайской области. Почему он вышел из мест заключения раньше срока, рассказал заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области Газиз Такешев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДУИС.

Как сообщил полковник юстиции Такешев, подозреваемый Игентай Карімұлы Сопыжанов 16 июля 2014 года был осужден Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области по ст.96 ч.1 УК РК (за убийство Валентины Смирновой, приходившейся тетей матери погибшего ребенка Васильевой Н.Е.) и приговорен к 9 годам лишения свободы.

Согласно Закону РК о внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных органов от 12.07.2018 года, приговор суда от 16 июля 2014 года приведен в соответствие с новым УК РК. И постановлением Аулиекольского районного суда Костанайской области от 6 августа 2018 года согласно ст.6 УК РК и ходатайства осужденного на основании ст.55 ч.2 п.2 УК РК мера наказания снижена с 9 лет до 6 лет 8 месяцев.

- В соответствии со ст.87 УК РК при отбытии несовершеннолетним осужденным не менее половины срока наказания за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь человека у осужденного наступает право на подачу ходатайства в суд. Согласно ст.162 УИК РК при наступлении права на подачу ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, администрация учреждения в пятидневный срок обязана уведомить осужденного. Осужденный Сопыжанов И.К. воспользовался своим предоставленным УК РК правом и подал ходатайство в Аулиекольский районный суд по месту отбывания наказания о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания в виде ограничение свободы. В этой связи, 23.01.2019 года постановлением Аулиекольского районного суда Сопыжанов И.К. освобожден из мест лишения свободы с заменой наказания на ограничение свободы на неотбытый срок на 2 года 1 день и 08.02.2019 г. он освободился из учреждения УК-161/4 Костанайской области (средней безопасности), – сообщил Газиз Такешев.

При этом, администрация учреждения, где отбывал наказание Сопыжанов И.К., охарактеризовала последнего отрицательно, так как за время отбывания наказания он имел 5 взысканий и вторую отрицательную степень. Была рекомендована нецелесообразность предоставления на освобождение.

20 февраля 2019 года Игентай Сопыжанов встал на учет СП Шетского района. Место проживания: Шесткий район, село Бурма, ул. Мира 34. 4 июля 2019 Сопыжанов обратился с уведомлением о перемене места жительства в Караганду, и 5 июля 2019 г. был поставлен на учет в СП Казыбекбийского района Караганды.

При постановке на учет ему была оказана социально-правовая помощь в виде трудоустройства в ТОО "Қарағанды-Кұс" в качестве слесаря-механика, откуда он уволился по собственному желанию.

- В настоящее время проводится служебное расследование по факту совершения повторного уголовного правонарушения осужденным Сопыжановым, по результатам которого виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – резюмировал Газиз Такешев.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Сопыжанов выхватил у своей знакомой из рук ее трехлетнего сына и скрылся в неизвестном направлении. Он сделал это из-за неприязненных отношений к матери ребенка. Полиция организовала масштабные поиски. Подозреваемого объявили в розыск. 8 сентября тело ребенка было обнаружено. Мальчика задушили. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Игентай Сопыжанов с 2014 года состоял в отношениях с матерью малыша. Против этих отношений выступали мать и тетя девушки. В итоге девушка поддалась на уговоры родных и заявила парню о расставании. Парень ушел, а через час вернулся с топором и убил тетю возлюбленной. После убийства он попытался сбежать, но был задержан местным участковым в районе железной дороги. Суд приговорил Сопыжанова к девяти годам лишения свободы, ему было 17 лет. Отсидев четыре года в колонии, он был выпущен условно-досрочно.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.09.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
охарактеризовали отрицательно и тем не менее выпустили по удо упыря?
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§ abaika95
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности//

Выпустить убийцу на свободу и отделаться дисциплинарной, жестко ниче не скажешь
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§ Кушмурунец23
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.09.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо "НГ" что на этот раз не стали приписывать этому учреждению УК-161/4 название находящегося рядом поселка.
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§ Victor Yang
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11950
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуманизация УК не идёт на пользу нормальным гражданам.
Цитата:
ротив этих отношений выступали мать и тетя девушки. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36066?1568033521

И ведь правы были на 1000%. Это уже потерянный человек - с детства на нарах, да ещё по таким статьям. Его оптимальней казнить было бы.
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§ Vital
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7985
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец, убивает женщину топором, умышленно. Не случайно! И его выпускают по удо через 4 года. Че творится у нас? Че за реформы такие?
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§ maxsaf
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3222
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.09.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Сколько там собираются за износ давать?
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§ Vital
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7985
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вроде 10 лет +кастрация)))
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§ pro100tak
Re: Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.09.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие поправки у нас - все из-за скудости бюджета. Зато массу полицейских содержим. Еще и с нехилыми пенсиями с 45-50 и до... А если посчитать какой процент преимущественно мужской части населения в возрасте 25-60,70 лет сидит на шее страны, никто же и не посчитает. Это же, кроме ЗП, премий, пенсий и тд, надо учесть содержание всех зданий, машин, расходы на командировки (все службы же с отчетами в Астану ездят, у них же по видеосвязи комментарии к отчетам не принимают - а ничего допом по таким каналам не передается, эту связь министерские используют только для раздачи нагоняев). Так если нет денег, тогда, может, нахрен не нужна эта гуманизация - возродить смертную казнь? И так народу мало - мало рожаем, много уезжает, - еще такие ублюдки убивают по несколько человек.
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Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
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Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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