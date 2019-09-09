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лимон
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drakon
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09.09.19 15:06
Добринцофф
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
yudjin: И что плохого? Сами заср...ли, сами за собой помыли! Мы с 5 по 11 класс раз в две недели мыли свой класс. Мы то же мыли,не вижу ничего плохого,ребёнок должен с детства привыкать к труду....
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drakon
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09.09.19 15:00
таноми52
Почему школьники моют полы в классах: адвокат угрожает Минобразования судом
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Ребенка похитили и убили в Карагандинской области. Подозреваемый задержан

9 сентября 2019, 09:52 |  Криминал

Освободившийся по УДО мужчина выхватил ребенка из рук матери и сбежал. Малыша нашли мертвым спустя двое суток, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 5 сентября, около полудня, в селе Бурма Шетского района Карагандинской области. Похитителем оказался бывший ухажер матери 3-летнего Максима - Игентай Сопыжанов.

"Он шантажировал ее, требовал, чтобы она вступила с ним в отношения. Она не соглашалась. Вчера она зашла в магазин, сын был у нее на руках. Следом зашел он. Выхватил ребенка из рук на глазах у людей и убежал. Куда, неизвестно", - рассказала 6 сентября тетя пропавшего мальчика Ирина.

По ее словам, мужчина проживает вместе с мачехой в соседнем поселке.

"Мы сразу туда поехали, но мачеха рассказала, что он приходил домой без ребенка, оставил сотовый телефон и ушел. Сейчас мы вместе с полицией и соседями прочесываем поселок", - говорит Ирина.

По ее словам, мужчина отбывал срок в колонии за убийство, но весной его освободили условно-досрочно за примерное поведение. Ему 23-24 года.

Максима нашли мертвым 8 сентября. Информацию о смерти ребенка подтвердила его родственница.

"Нам позвонили из полиции и сказали, что Максим найден мертвым. Больше мы ничего не знаем. Мы сейчас едем туда", - рассказала родственница ребенка.

По словам односельчан, тело ребенка было обнаружено в поселке возле одного из жилых домов. Ранее эту местность обследовали сотрудники полиции вместе со служебно-разыскными собаками. Однако на момент обследования малыша там не было. Предположительно тело ребенка принесли туда ночью.

"Тело обследуют медики. Его, кажется, задушили. Но более точно скажут эксперты", - добавили очевидцы.

Подозреваемого объявили в республиканский розыск. В полиции сообщили, что зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство).

Как сообщает страница в Instagram Karaganda.city, Игентая Сопыжанова задержали сегодня, 9 сентября, утром. По данным волонтеров, задержание прошло на городском вокзале в Караганде.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Ребенка похитили и убили в Карагандинской области....
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7983
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть. Че творится. Ваще крыша улетела. Расстрелять, какая тюрьма ему.
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§ abaika95
Re: Ребенка похитили и убили в Карагандинской области....
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // По ее словам, мужчина отбывал срок в колонии за убийство, но весной его освободили условно-досрочно за примерное поведение//

У нас психиатры есть на зонах? Он же явно невминяемый, как можно было его отпустить за примерное...
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§ FreedoM
Re: Ребенка похитили и убили в Карагандинской области....
FreedoM


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 09.09.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так надо его тоже задушить, казнить, расстрелять и т.д.... чтобы другим неповадно было.
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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