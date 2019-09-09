Ребенка похитили и убили в Карагандинской области. Подозреваемый задержан

Освободившийся по УДО мужчина выхватил ребенка из рук матери и сбежал. Малыша нашли мертвым спустя двое суток, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 5 сентября, около полудня, в селе Бурма Шетского района Карагандинской области. Похитителем оказался бывший ухажер матери 3-летнего Максима - Игентай Сопыжанов.

"Он шантажировал ее, требовал, чтобы она вступила с ним в отношения. Она не соглашалась. Вчера она зашла в магазин, сын был у нее на руках. Следом зашел он. Выхватил ребенка из рук на глазах у людей и убежал. Куда, неизвестно", - рассказала 6 сентября тетя пропавшего мальчика Ирина.

По ее словам, мужчина проживает вместе с мачехой в соседнем поселке.

"Мы сразу туда поехали, но мачеха рассказала, что он приходил домой без ребенка, оставил сотовый телефон и ушел. Сейчас мы вместе с полицией и соседями прочесываем поселок", - говорит Ирина.

По ее словам, мужчина отбывал срок в колонии за убийство, но весной его освободили условно-досрочно за примерное поведение. Ему 23-24 года.

Максима нашли мертвым 8 сентября. Информацию о смерти ребенка подтвердила его родственница.

"Нам позвонили из полиции и сказали, что Максим найден мертвым. Больше мы ничего не знаем. Мы сейчас едем туда", - рассказала родственница ребенка.

По словам односельчан, тело ребенка было обнаружено в поселке возле одного из жилых домов. Ранее эту местность обследовали сотрудники полиции вместе со служебно-разыскными собаками. Однако на момент обследования малыша там не было. Предположительно тело ребенка принесли туда ночью.

"Тело обследуют медики. Его, кажется, задушили. Но более точно скажут эксперты", - добавили очевидцы.

Подозреваемого объявили в республиканский розыск. В полиции сообщили, что зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство).

Как сообщает страница в Instagram Karaganda.city, Игентая Сопыжанова задержали сегодня, 9 сентября, утром. По данным волонтеров, задержание прошло на городском вокзале в Караганде.