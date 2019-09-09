pro100tak Re: В Карасуском районе частные инвестиции в 1,5 раза превысили... #2





(Пользователи) Сообщений: 371

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 16:50 Не понял. Акимам дали еще одну команду "фас", типа, прессуйте неразумных сельхозников? Получается у нас есть бюджет (налоги, финансирование), а есть еще вроде как "общак" (?) с формулировкой "социальная ответственность бизнеса". Так эти сельхозники сами нуждаются в дотациях и субсидиях. Это так, наверное, вот дали тебе льготный кредит (субсидию по ставке по кредиту), а ты должен помочь селу, так что ли? К чему городить огород?

Давно пора вводить прогрессивную ставку по ИПН, по налогам на капитал (недвижимость, транспорт и пр.), чтобы ОЧЕНЬ состоятельные люди платили родному государству больше, в знак благодарности, что стали такими ОЧЕНЬ... Во Франции, к примеру ставки ИПН до 49%, КПН до 33%. Там есть еще так называемые "налоги на богатство", вроде как применяют уже к тем у кого всего-то 1 млн. евро (куда им до наших). А у нас сельхозники, для того чтобы быть социально ответственными бизнесменами, зарплату потом вынуждены своим работникам платить в разы меньше чем средняя ЗП в стране.