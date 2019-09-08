Цитата: abaika95:

Нашим в ответку нужно предложить переименовать Питер в Путинград или во Владимир на Неве а Екб в Ельцинбург ) интересно как отреагировали бы патритоты и либералы )

На Байконуре имеется 15 стартовых комплекса, будет шестнадцатый под названием "Байтерек"или "Назарбаевский старт. При чем здесь Санкт-Петербург и Екатеринбург? У вас с головой все в порядке?

На ВДНХ в ответ Назарбаев мог бы предложить присвоить отреставрированному павильону "Казахстан" имени мэра Собянина, раз при этом мэре отреставрировали все павильоны и саму выставку.

На фото павильон Казахстан (было)



стало





[Исправлено: Нурбанчик, 08.09.2019 - 20:11]