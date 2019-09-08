Форум
Kairat stayer
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Сергей_я: Путин наверно просто троллит НАНа вот и все Поступило официальное предложение, которое принято с поправками, вопрос решен на уровне за пару минут. Троллять серые волки и прочие...
08.09.19 09:58
Сергей_я
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Путин наверно просто троллит НАНа вот и все :lol:
08.09.19 08:58
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф: Спасибо за инфо.
08.09.19 08:58
maxsaf
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Сыкымы: "Прощай, Qazaqstan!", ничего меня тут не держит!!! Форум НГ держит )))
07.09.19 22:15
Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
При наличии постоянной работы и постоянного жилья (есть своя квартирка в новострое) - гражданство по упрощённой схеме./quote] Я Вам больше скажу, гражданство дают студентам, которые учатся (на...
07.09.19 22:09
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина

8 сентября 2019, 08:54 |  Государство

Строящийся на космодроме Байконур ракетно-космический комплекс для запусков ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Роскосмоса.

© Sputnik / Екатерина Штукина

"Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В субботу, 7 сентября, Путин во время встречи с экс-президентом Казахстана в Москве предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек", который совместно строят Россия и Казахстан на Байконуре, в честь Нурсултана Назарбаева. Предложение прозвучало в присутствии главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева.

 Встреча Н. Назарбаева и В. Путина возле обновленного казахстанского павильона на ВДНХ © Sputnik / Екатерина Штукина

Как сообщает Sputnik, Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что "Байтерек" означает "древо жизни", и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом.

"Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", - предложил Путин.

Назарбаев ответил, что проект реализуется "благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль". Экс-президент Казахстана предложил свой вариант названия:

"Нурсултан" - нет. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите".

"Хорошо, договорились", - ответил с улыбкой Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе с Путиным и Назарбаевым осматривал новый павильон, отметил, что "проект надо реализовать качественно - с таким именем".

Также сообщается, что у павильона гостей встретили девочки в национальных казахских костюмах и подарили им цветы. Тут же Путин и Назарбаев посмотрели краткое театрализованное представление, а затем заглянули в стоящую у входа юрту, где развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Организаторы выставки преподнесли Путину, Медведеву и Назарбаеву по яблоку популярного в Казахстане сорта "апорт".
 
Казахстан и Россия подписали соглашение о создании нового стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре 22 августа 2018 года. Сам проект был инициирован еще в 2004 году. КРК "Байтерек" предназначен для запусков ракет "Союз-5". Первый запуск с нового стартового комплекса предполагается осуществить в 2022 году.

Ранее Казахстан несколько раз переносил сроки начала финансирования проекта. В 2017 году "Казкосмос" взял паузу для дополнительной проработки вопроса. Затем датой модернизации была названа осень 2018 года. В мае 2019 года Казахстан заявил, что финансирование проекта начнут до конца 2019 года, а затем снова сдвинул сроки.

В 2017 году ориентировочная стоимость КРК "Байтерек" оценивалась следующим образом: 500 миллионов долларов на создание ракеты-носителя (оплачивает Россия), и 245 миллионов долларов - на модернизацию наземной инфраструктуры (эти затраты берет на себя Казахстан). 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.09.19 07:48 Николай ВОРОНИН: Деньги тихо не улетают
07.09.19 18:53 Аварию с опрокинувшимся микроавтобусом прокомментировали в ДП Костанайской области
07.09.19 16:42 Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
07.09.19 16:13 Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области
07.09.19 14:19 Российский робот Фёдор вернулся с МКС на Землю
07.09.19 10:59 На перекрестке Тауелсиздик и Баймагамбетова в Костанае устанавливают светофор
07.09.19 10:44 Как узнать, спишут ли вам долг по кредиту
07.09.19 10:29 Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
07.09.19 08:36 Трещины, выбоины, гребёнки - на строительстве дороги Фёдоровка - Первомайское выявили дефекты
06.09.19 18:07 Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сергей_я
Re: "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2784
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.09.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин наверно просто троллит НАНа вот и все :lol:
Профайл

* Kairat stayer
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1254
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.09.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Путин наверно просто троллит НАНа вот и все


Поступило официальное предложение, которое принято с поправками, вопрос решен на уровне за пару минут. Троллять серые волки и прочие отдельные земляки. Тем более Дмитрий Анатольевич сказал надо качественно построить, были-же ранее неполадки, когда дырку лишнюю в корабле просверливали или тот-же робот Федор с 15 раза запускался.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 2
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх