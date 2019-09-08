"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина

Строящийся на космодроме Байконур ракетно-космический комплекс для запусков ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Роскосмоса.

© Sputnik / Екатерина Штукина

"Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В субботу, 7 сентября, Путин во время встречи с экс-президентом Казахстана в Москве предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек", который совместно строят Россия и Казахстан на Байконуре, в честь Нурсултана Назарбаева. Предложение прозвучало в присутствии главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева.

Встреча Н. Назарбаева и В. Путина возле обновленного казахстанского павильона на ВДНХ © Sputnik / Екатерина Штукина

Как сообщает Sputnik, Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что "Байтерек" означает "древо жизни", и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом.

"Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", - предложил Путин.

Назарбаев ответил, что проект реализуется "благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль". Экс-президент Казахстана предложил свой вариант названия:

"Нурсултан" - нет. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите".

"Хорошо, договорились", - ответил с улыбкой Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе с Путиным и Назарбаевым осматривал новый павильон, отметил, что "проект надо реализовать качественно - с таким именем".

Также сообщается, что у павильона гостей встретили девочки в национальных казахских костюмах и подарили им цветы. Тут же Путин и Назарбаев посмотрели краткое театрализованное представление, а затем заглянули в стоящую у входа юрту, где развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Организаторы выставки преподнесли Путину, Медведеву и Назарбаеву по яблоку популярного в Казахстане сорта "апорт". Казахстан и Россия подписали соглашение о создании нового стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре 22 августа 2018 года. Сам проект был инициирован еще в 2004 году. КРК "Байтерек" предназначен для запусков ракет "Союз-5". Первый запуск с нового стартового комплекса предполагается осуществить в 2022 году.

Ранее Казахстан несколько раз переносил сроки начала финансирования проекта. В 2017 году "Казкосмос" взял паузу для дополнительной проработки вопроса. Затем датой модернизации была названа осень 2018 года. В мае 2019 года Казахстан заявил, что финансирование проекта начнут до конца 2019 года, а затем снова сдвинул сроки.

В 2017 году ориентировочная стоимость КРК "Байтерек" оценивалась следующим образом: 500 миллионов долларов на создание ракеты-носителя (оплачивает Россия), и 245 миллионов долларов - на модернизацию наземной инфраструктуры (эти затраты берет на себя Казахстан).