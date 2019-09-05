pro100tak Re: Борьба за акции пошла на второй круг #1





(Пользователи) Сообщений: 367

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 05:44 Арселор Миттал в Украине ваще в угол поставили. Зеленский там и щегол, и бывший комик, "слуга народа", да ваще никто, по сравнению с .... Однако, там Миттал хвост поджал так, что аж на пару ярдов короче стал. Токаев встретился с кем-то из Шеврона - поймут ли они и такие как Миттал? Боритесь за свое. А вдруг? Прецедент? Тут мы как стильная и дешевая проститутка в публичном доме. Хоть бы не разорвали. У нас же ща, к сожалению, "бас аман болсын".