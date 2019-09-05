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§ NG.kz
Борьба за акции пошла на второй круг
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36636
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 05:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 августа Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области начал повторно рассматривать гражданское дело по иску общественного объединения «Союз «Акция» из города Рудного к иностранной компании Essex Commercial Corporation и АО «ССГПО». Истец просит признать недействительными сделки, заключенные между иностранной компанией и несколькими акционерами АО «ССГПО» (членами ОО «Союз «Акция»), и считать незаконными действия сотрудников АО «ССГПО», понуждающих их к заключению договора купли-продажи ценных бумаг.
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§ pro100tak
Re: Борьба за акции пошла на второй круг
pro100tak


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Сообщений: 367
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.09.19 - 05:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арселор Миттал в Украине ваще в угол поставили. Зеленский там и щегол, и бывший комик, "слуга народа", да ваще никто, по сравнению с .... Однако, там Миттал хвост поджал так, что аж на пару ярдов короче стал. Токаев встретился с кем-то из Шеврона - поймут ли они и такие как Миттал? Боритесь за свое. А вдруг? Прецедент? Тут мы как стильная и дешевая проститутка в публичном доме. Хоть бы не разорвали. У нас же ща, к сожалению, "бас аман болсын".
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§ КГСПС
Re: Борьба за акции пошла на второй круг
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.09.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИлЮченко Валентин Фёдорович. Ещё тот сказочник.
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