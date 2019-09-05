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≡ Пастбища или пашня? Земельный конфликт между сельчанами и предпринимателем попытались погасить на сходе в Костанайском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пастбища или пашня? Земельный конфликт между сельчанами и предпринимателем попытались погасить на сходе в Костанайском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36636
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблему пытаются решить уже несколько месяцев. Но сейчас руководство района предложило новый вариант - предоставить под выпас 617 га, которые с 2006 года используются местными КХ. А это значит, что в конфликт будут вовлечены еще больше людей.
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§ zed
Re: Пастбища или пашня? Земельный конфликт между сельчанами и...
zed

Модератор
(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 31.05.12
Отправлено: 05.09.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как отметил хаместитель акима

Опечатка - класс! Не исправляйте ;-)
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