NG.kz Пастбища или пашня? Земельный конфликт между сельчанами и предпринимателем попытались погасить на сходе в Костанайском районе



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:29 Проблему пытаются решить уже несколько месяцев. Но сейчас руководство района предложило новый вариант - предоставить под выпас 617 га, которые с 2006 года используются местными КХ. А это значит, что в конфликт будут вовлечены еще больше людей.

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