Пастбища или пашня? Земельный конфликт между сельчанами и предпринимателем попытались погасить на сходе в Костанайском районе

Конфликт из-за права пользования земельными участками общей площадью 361 га в Александровском сельском округе после затишься разгорается с новой силой.

Проблему пытаются решить уже несколько месяцев. Но сейчас руководство района предложило новый вариант - предоставить под выпас 617 га, которые с 2006 года используются местными КХ. А это значит, что в конфликт будут вовлечены еще больше людей.

В январе 2019 года предпринимателю Валерию Розумовичу (ТОО "ТПК "КазАгрос") выделили на окраине села Жуковка земли под реализацию инвестпроекта - строительства птицефабрики, а точнее - под посевы кормовых культур для будущих бройлеров. Однако на этой же земле жители двух сел - Жуковки и Александровки - более 40 лет пасли скот и тем самым зарабатывали на жизнь. Что и стало причиной спора.

Жители сельского округа, представители ТОО "ТПК "КазАгрос", аким сельского округа Абай СЕЙДАХМЕТОВ и заместитель акима Костанайского района Мейрам СОКИТБАЕВ в среду, 4 сентября, собрались в школе с. Александровка на сход, чтобы в очередной раз попытаться найти консенсус.

- Жители сел просили нас проверить законность выделения земель под инвестпроект, - сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костанайкого района Сабыржан СЫЗДЫКОВ. - В управлении по контролю за использованием и охраной земель нам подтвердили законность действий акимата сельского округа. Эти земли относятся к фонду района, целевое назначение - пашни. В Александровке и Жуковке насчитывается 1 106 голов КРС. Средняя нагрузка на одну голову - 2,5 га. В ходе инвентаризации мы выяснили, что сельский акимат в 2006 году выделил земли, которые предназначались для нужд сельчан, в долгосрочную аренду крестьянским хозяйствам. Это около 617 га. Может быть, в то время так надо было, а эти земли не использовались, я не знаю точно. Сейчас мы будем прорабатывать вопрос расторжения договора аренды, чтобы передать их под пастбища для сельчан.

Расторгать договор с местными КХ власти планируют на основании ст. 26 Земельного кодекса РК, в который были внесены изменения в 2011 году - через 5 лет после выделения им земель.

- Будем эти земли возвращать! Мы уже консультировались с управлением земельной инспекции, - заявил Меирам Сокитбаев. - На опыте Сарыкольского района - в отдельно взятом районе точно так же сначала предложили добровольно вернуть землю. Потом с теми, кто отказался, судились. Суд власти поддержал. Земли вернули без компенсаций, без предоставления каких-либо дополнительных участков.

Представители местных КХ на сход не пришли, хотя их приглашали.

Напомним, что на первом сходе, который прошел 19 апреля, договориться не удалось. Не услышав конкретных ответов на свои вопросы, сельчане встали и разошлись. Однако земли, юридически закреплённых за ТОО "ТПК "КазАгрос", этой весной распахивать не стали, на них продолжили выпасать скот.

Тогда масштаб проблемы обозначил местный старейшина Абай АКБАЕВ:

- У нас пасутся 650 голов крупного рогатого скота, - рассказал он 19 апреля. – По нормативам, нам необходимо на это количество голов минимум 3 000 га земли. А у нас есть только 400 га, даже по 1 га на голову не выходит. По отчётам акимата, все 650 голов - во владении у трехсот сельчан. Все мы числимся, как самозанятые. Если у нас не появятся земли для пастбищ, то поголовье пойдет под нож.

На сходе 4 сентября о том же говорил предприниматель Жанбыршы ШАРАПИЕВ.

- Семье Розумовичей отдали почти 370 гектаров. Я в прошлом году спрашивал хотя бы несколько десятков га, мне ответили, что нет такой земли, - возмущается он. - Эти вопросы я поднимал гораздо раньше Розумовича. Почему ему выделили, а нам нет? Давайте вместе решать этот вопрос!

Исполнительный директор ТОО "ТПК"КазАгрос" Асия ЮСУПОВА ответила, что землю выделили под инвестпроект на законных основаниях, а кампания "заботится о продуктовой корзине городских жителей". Уже построены ангары птицефабрики. Передавать земли, выделенные под посев кормов, сельчанам предприниматель не намерен.

Как отметил заместитель акима района Мейрам Сокитбаев, даже если теоретически предположить, что 361 га отберут у "КазАгрос", их все равно нельзя будет использовать для выпаса скотины, так как эта земля относится к категории пашни.

На вопрос, как долго будут возвращать земли, отданные в 2006 году крестьянским хозяйствам, никто точно ответить не смог. А это значит, что проблема выпаса для скота вновь зависла в воздухе.

Подробнее об этом - в ближайшем номере "НГ".

Фото Николая СОЛОВЬЕВА