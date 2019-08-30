Цитата: можно только по контексту пресс-релиза догадываться, что главный врач учреждения Рамзия Гилязутдинова все-таки уволена

В суд надо идти и защищать свою честь, а не просить о помиловании.

Цитата: зампредседателя совета по защите детей при партии «Нур Отан» Динара ЗАКИЕВА

Сама не имеет права уволить, кому то дала поручение?

Это что вообще и как? Кто уволил и с какой формулировкой?