Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
Ольга КОЛОКОЛОВА
Судя по пресс-релизу, распространенному ведомством сегодня, 30 августа, накануне вечером представители комиссии "Нур Отана", эксперты, руководство управления здравоохранения встретились с коллективом специализированного Дома ребенка в Рудном.
Встреча очевидно является попыткой разрешить конфликтную ситуацию и прекратить скандал, который возник после того как зампредседателя совета по защите детей при партии «Нур Отан» Динара ЗАКИЕВА рассказала прессе о шокирующих результатах внезапной проверки в доме ребенка. Произошло это через 22 дня после самой проверки и вызвало недоумение как сотрудников дома ребенка, так и присутствующих при проверке. Претензии к работе учреждения озвучены не были ни им, ни на итоговом совещании в областном акимате. Отсутствовали какие-либо фото- и видеодокументы, доказывающие антисанитарные условия и плохой уход за детьми.
Тем не менее появились сообщения о том, что дом ребенка будет закрыт, а главный врач учреждения - уволена. Коллектив детского дома написал письмо в защиту своего руководителя. Журналисты многих СМИ побывали в доме ребенка и также не увидели даже следов тех проблем, о которых говорила Закиева.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35949
- 29 августа обсуждены все вопросы, которые были подняты рабочей группой во время посещения 5 -7 августа Костанайской области для изучения системы защиты детства, - говорится в пресс-релизе управления здравоохранения. - Директор Дома ребенка г. Нур-Султан Кенжебаева С.К., которая имеет 30-летний врачебный опыт, в том числе по работе с детьми с тяжелыми заболеваниями, пригласила своих коллег из Рудного посетить Нур-Султан для ознакомления с работой столичного Специализированного Дома ребенка.
Исполняющая обязанности главного врача Дома ребенка Рудного Нина Смагина заверила присутствующих:
- Замечания приняты, разъяснены и исправляются. В отношении ухода за воспитанниками мы сделали выводы и поняли, что есть направления, над которыми нам стоит поработать. Все рекомендации будут соблюдаться.
Руководитель управления здравоохранения области Вячеслав Дудник отметил, что "благодаря поднятой проблеме внимание и контроль местной исполнительной власти к таким учреждениям будет усилен".
- Нашей целью было привлечь внимание к качеству ухода за детьми в паллиативной группе в данном Доме ребенка, - подчеркнула Динара Закиева, - Совет по защите прав детей при партии «Нур Отан» со своей стороны возьмет шефство над данным учреждением, в части поддержки в организации обучения.
Совет обратился к акиму области с просьбой не переводить детей из данного учреждения, в связи с тем, что есть родители, проживающие в г. Рудный, которые посещают детей, находящихся в Доме ребенка, говорится также в пресс-релизе.
На совещание в Рудный прессу не приглашали, так что пока можно только по контексту пресс-релиза догадываться, что главный врач учреждения Рамзия Гилязутдинова все-таки уволена. Вопрос о том, насколько доказанными можно считать итоги проверки "Нур Отана", судя по всему вообще не ставился.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35949
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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