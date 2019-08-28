Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот

Похоже, история с детьми-инвалидами, которые воспитываются в спецучреждении, из страшилки для масс превращается в иллюстрацию мутных, нечистых и очень подозрительных процессов, собственно к детям, к сожалению, имеющих мало отношения.

Скандал разгорелся в начале этой недели, когда по ряду республиканских СМИ прошла информация о «внезапной проверке», которую провели члены экспертной группы совета по защите детей при партии "Нур Отан" в Рудненском доме ребенка, где живут дети с особыми потребностями от рождения и до 4 лет. Результаты шокировали:

- У малышей из паллиативной группы пролежни, их не выносят на улицу. Дети содержатся в антисанитарных условиях. На многих нет одежды, а зовут их исключительно по номерам. - писал портал zakon.kz, ссылаясь на зампредседателя совета по защите детей при партии «Нур Отан» Динару ЗАКИЕВУ.

Местные власти никак результаты проверки не комментировали, не оправдывались, не принимали критику. Однако к вечеру на том же zakon.kz появилась новость, о том, что все дети из рудненского специализированного дома ребенка будут переведены в костанайский Дом ребенка «Дельфин», а главный врач учреждения уволена.

После первых сообщений республиканской прессы о малышах, лежащих в рвотных массах и с пролежнями, к которым обращаются «исключительно по номерам», когда шок несколько отпустил, стали появляться вопросы: а что за проверка, собственно, имела место быть в рудненском, заметьте, закрытом учреждении?

- В составе нашей экспертной группы представители всех министерств и госорганов, включая Министерство здравоохранения, МВД, Министерство социальной защиты населения, Министерство образования и науки, Министерство общественного развития. Мы посещаем все детские учреждения в каждой области, - сообщает на своей странице в Facebook Динара Закиева. - Хочу обратить внимание, что мы говорим о паллиативной группе, то есть той, где были лежащие детки. При нас ребенка, которому мы попросили сменить простынь, так как обратили их внимание, что он лежит в рвотных массах, сотрудник наигрубейшим образом переодела и после буквально кинула его в кровать. При нас! А что происходит с ними без свидетелей. Было больно смотреть на это. Детей не выводят гулять, так сказала сама сотрудник, но и по условиям во дворе это было видно.

Еще тогда зацепило: так «исключительно по номерам» или «При нас ребенка назвали не по имени»? Малыши, массово «лежащие в рвотных массах и с пролежнями», или кто-то один?

Судя по эмоциальному накалу речи, Динара Закиева, которая, кстати, если верить сообщениям республиканской прессы, в прошлом сама руководила детским домом в столице, все еще находясь под впечатлением от увиденного, немедленно информировала о происходящем общественность. Но... не судите по накалу эмоций!

Информация о бедственном положении детей в прессе появилась 27 августа. А вот в Костанайской области и конкретно в Рудном комиссия была... двадцатью двумя днями раньше - 5 августа. Почему сразу не сообщили? Ведь задача комиссии была - как можно раньше помочь малышам.

Как сообщает местная газета «Хорошее дело» со ссылкой на главного врача учреждения Рамзию ГИЛЯЗУТДИНОВУ (или теперь будет правильно говорить - бывшего главного врача, поскольку республиканские СМИ уже сообщили о ее увольнении), секретной комиссия была только для специализированного дома ребенка.

Но суть даже не в том, проверки, наверное, должны быть внезапными. Ради объективности. Сколько угодно можно было ездить в детский дом по следам партийной комиссии. Это сделали и рудненские коллеги, и республиканские телеканалы, и мы. Полной объективности повторные визиты, конечно, не несут. Но общие тенденции не скроешь.

Что увидели мы? Не очень здоровых, а в паллиативной палате и вовсе очень больных лежачих детей. Их тут таких четверо. Те, что поздоровее, гуляют, общаются друг с другом и персоналом.

Те, что совсем тяжелые, лежат. И да, на улицу не выходят, они на смену температур и освещенности судороги выдают.

И да, кормят их через зонд, сами не могут. Как раз с помощью шприцев Жане, которые именно для этого и предназначены и которые, по словам членов комиссии, «валялись». Что неудивительно - во время ужина в палате для тяжелых.

Горшки, щетки, полотенца пронумерованы, а вот детей называют по именам. Срочно все исправили после проверки? Всяко бывает, но листок с порядковыми номерами вещей каждого явно не вчера повешен.

Да и по детям видно: не зашуганные, к сестричкам и нянькам тянутся.

И детское «Кабиивна, ты конфетку принесла?» - явно не репетированная реакция на появление главного врача Рамзии Гилязутдиновой.

- Комиссия была 5 августа, в 18.30, после рабочего дня. Если бы я знала, конечно, задержалась бы на работе, - рассказывает Гилязутдинова корреспонденту «НГ». Она при внезапном визите не присутствовала.

Почему результаты инспекции были озвучены только через три недели, интересуемся мы.

- Я тоже задавалась эти вопросом - почему выкатили через 22 дня, и руководителю здравоохранения задавала этот вопрос, - устало отвечает она. - Видимо, какая-то подоплека есть, а какая, никто не понимает.

А вот заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА в специализированном доме ребенка в тот вечер была. На вопрос, высказывали ли члены комиссии те замечания, которые всплыли на этой неделе, отвечает:

- Нет. Говорилось только о необходимом ремонте здания. Внутри все сделано, а крыша с 2006 года не ремонтировалась. Ничего из тех претензий, которые потом появились в прессе, члены комиссии не озвучивали.

Не было страшилок о пронумерованных детях с пролежнями и на итоговом совещании в областном акимате. И на вопросы журналистов члены комиссии отвечали вполне сдержанно - что, мол, небольшие замечания есть, но в целом все прилично. Это уже потом на странице в Facebook у Динары Закиевой появится: «В области в целом линия здравоохранения имеет большие замечания и вопросы» (цитируем дословно - «НГ»).

Откуда взялся тайфун страстей, задались мы вопросом? Активно задались, к кому только за ответом не постучались. Но ответа, увы, не нашли. Областное управление здравоохранения ситуацию не комментирует. Молчит областной акимат. Никто не торопится спорить с партией власти. Даже... сама власть.

Ну это остается принять как данность. А вот вопрос, зачем и для кого эта игра в дочки-матери или в кошки-мышки (попробуй, разберись), очень интересный. С одной стороны, «Нур Отан» нынче в ответ на призыв Елбасы наращивает активность. С другой - грядет реорганизация незаполненных домов ребенка в Костанае (для здоровых) и в Рудном (для больных). И на какой территории их объединят, явно больной для кого-то вопрос. Ну и наверняка есть другие причины, о которых мы пока не догадываемся, но в скором времени узнаем.

А пока «НГ» готовит запросы по происходящему в рудненском специализированном доме ребенка омбудсмену Аружан Саин, акиму области и руководителю управления здравоохранения. Расскажем, что ответят.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА