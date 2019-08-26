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≡ Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео ДТП, которое произошло вечером 25 августа на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова в Костанае, прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик @mikhailnikushin2704. Сегодня аварию прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.
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§ Гога
Re: Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"тойота" принадлежит экс-акиму Костаная Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35921
- Личная ??А кто тогда за рулем был ?? Или угнали за полчаса до этого ?? 8-)
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§ zloy kyrgyz
Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова прокомментировали в ДП Костанайской области
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 26.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В другой газете пишут что виноват водитель тайоты но информации о том что за рулем находился чиновник не подтверждена, так что рано пока выводы делать ;-)
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§ КГСПС
Re: Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.08.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:

А здесь разве по другому написано?
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