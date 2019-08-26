Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова прокомментировали в ДП Костанайской области
Видео ДТП, которое произошло вечером 25 августа на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова в Костанае, прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик @mikhailnikushin2704.
Сегодня, 26 августа, аварию прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.
- 25 августа, около 20.15, на пересечении улиц Абая - Арыстанбекова водитель автомашины "тойота", не убедившись в безопасном маневре, допустил столкновение с автомобилем "мерседес" под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажир "мерседеса" были госпитализированы. По факту ДТП проводится расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства.
На видеозаписи видно, что "мерседес" снес опору освещения.
Очевидцы ДТП сообщали, что "тойота" принадлежит экс-акиму Костаная Базылу Жакупову.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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