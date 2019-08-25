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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ога, вон оно как.

Дык а для кого ставят местные скамейки с зарядкой? :-o
Для туристов что-ли?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3500
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.08.19 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну я не знаю. Там им виднее, их же много 🤣может ещё чавось дельного на советуют. Глядишь и дороги и трубы будут на десятилетия ложить. 😂А не копать каждый год.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять эми что то в нашей заводи не нравится. :lol:
Алекс, твой выход. Сыпани им на хвост перцу. :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да они нервные, не все конечно.
Им ответишь, а они нехорошие слова знают.
Ругатся говорят будем, а других сразу на природу несет.
Или говорят с воздухом, и другим нельзя вмешиваться.
Мы не такие,мы люди культурные.
А лавочки. Когда они днем и ночью снятся,
Каждый день, да еще на другой стороне земли, это плохие симптомы.

[Исправлено: alex_60, 25.08.2019 - 09:46]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А лавочки.

Да тут уже хоть самому собирайся и дуй в ЦПКО.
Уже и мне интересно стало, как там они поживают.
А вообще столько пользователей зареганых, Макс говорил за 20К уже.
Неужто никто в парке не бывает, отписались бы :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдаемся... столько перца от Алекса никто не ожидал, просто жесть. ))))




[Исправлено: maxsaf, 25.08.2019 - 09:38]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
перца

Там цельный кабачок. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3500
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.08.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даже отвечать небуду чистый коммент ради коммента

Но ведь ответил 🙄 да и в ветке про робота. Тоже комент ради комета. 🤣Цитата:
abaika95:
Про парки тоже самое, такое мог написать только главный герой одного из извеснейших романов Достоевского

Как самокретично то, комплексов никаких нет? 😋 Сам сказал сам ответил. Цитата:
abaika95:
Местные дома отдыхают или на работе работу работают) а по паркам приезжие гуляют, вот у них и спрочи за лавочки) ну или сам приедь, из Канады или с (неожиданно) Затоболовки!)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.08.19 - 05:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: При цитировании указывайте, пож-ста, авторов цитаты. Пользуйтесь маленькими тире для горизонтальных линий, и вертикальными палочками - для вертикальных линий.


Таноми52, извиняюсь, что подправил ваше обращение к Абайке. Не удержался :lol:
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