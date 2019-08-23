Кушмурунец23 Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 292

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:44 Цитата: Ваш земляк:

Но всё поменялось с Тауэлсыздыком. Причём громче всех начали кричать о том, что им плохо живётся, именно казахи.Начали кричать о том, что им запрещали говорить на родном языке, забывая почему-то о том, что вещание на казахстанском канале было 50/50 %, что по радио были казахские передачи

В 1930-х 1940-х у нас была главная областная газета Сталинский Путь. Можно легко практически любой номер этой газеты найти в Толстовке. Так вот за военные годы, я практически все номера прочитал, в этой газете печатались уроки казахского языка. Казахские слова и их перевод... Даже в 40-ые военные годы!

На счет русских имен, так это все было при мне. Конечно же, не все поголовно, но это было. И это не от того, что мы русские так называли, это они сами. Я, говорит, Женя. И не просто говорит, а настаивает чтобы его так называли. А в 2000-х оказывается что он Жумабай. И это при том, что Женей он был большую часть своей жизни. Меня зовут Юрий и Сериком я точно не хочу быть.

Вот у китайцев, там прикол! Они, чтобы нам русскоязычным было удобнее, практически все для нас называются русскими именами. Первые годы я ни как не мог к этому привыкнуть, думал они прикалываются над нами.

Может это как то у нас при Союзе насильно прививалось? Пытками или ущемлением при поступлении на работу?

Да, нет. У нас в Кушмуруне, как и везде в те годы, были партком и поссовет. Так и там и там чаще всего руководителями были казахи. Многие из них пользовались искренним уважением населения. Семенов Тайгара Сагиевич, Каркенов, Терекулов, Кавкетаев... Большинство из них уже "не с нами", но их помнят с большим уважением. К чему это я? Вопрос национальностей? При СССР мы гордились что мы самая многонациональная страна, что все нации у нас равны и т.д. и т.п. Об этом у нас "трындели" практически на всех мероприятиях...

А что сейчас? Сейчас вы сами видите. Мне лично уже все равно, вот только очень печально видеть как наша Родина быстрыми шагами скатывается в ...