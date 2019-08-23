/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
Читать новость

§ abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет паходу будет байтерек где вместо шара- глобус и пегасы-тулпары в 4 стороны смотрят)

Цитата - я понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято

Не обращай внимания,только им можно шутить на такие темы попробуй ты пошути чтонибудь про историю соседнего народа тут ор вселенского масштаба начнется, что ты националист, фашист, понаехавший и вообще ничего не понимаешь в юморе)
Профайл

§ Victor Yang
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11896
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято.

А что - действительно был такой батыр? Можно информацию о нём?

Я, после того как услышал о Кокембаеве, стал относиться к званию батыра как к наименованиям улиц - совсем неважно значимость человека - главное чтобы были влиятельные лоббисты.
Профайл

§ Vital
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.08.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля злодейка. Седня два пацана подрались. Завтра целые народы воевать начнут. А послезавтра, целые миры,галактики между собой бится начнут. Ведь ещё в старину со времен самого первого батыра на земле, все войны начинались из за женщин:))
Профайл

§ alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
но для нас это свято.

Ради бога, но заставлять все углы в городе, все перекрестки батырами это уже
за пределами разума. Глупо выглядит.
Люди то смеются.
Как будто здесь не живут другие национальности, и больше по количеству.
Основателю города что-не ставят, а к юбилею вполне бы могли.
Профайл

§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.08.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
я понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято.

Да вы сами их не знаете! Достаточно посмотреть проект "Наш Кустанай" на Ютубе!Единицы казахов отвечают на вопрос, в честь кого названа та или иная улица!А спроси тебя - кто ратовал,чтобы казахам строили мечети, ты же ведь не ответишь! Зато вполне себе в ходу размышления о Великом Джуте, что это русские специально устроили, чтобы у казахов земли отнять,что заставляли казахов сеять жареное зерно, которое не всходило и из-за этого был голод.Серьёзно, мне такое присылали.Ну а по факту - я нормально отношусь ко всем нациям до тех пор, пока представитель какого-нибудь народа не начнёт вещать на каждом углу о том, что его предков унижали и уничтожали русские.Во мне какой только крови не намешано - украинская, цыганская,мордовская, и в итоге по паспорту я русский. Лучшие друзья у меня в Кустанае - украинец и казах, и что мне с ними делить?!Никогда, пока жил в Кустанае, не позволял себе хоть какие-то намёки и оскорбления по национальному признаку. Но всё поменялось с Тауэлсыздыком. Причём громче всех начали кричать о том, что им плохо живётся, именно казахи.Начали кричать о том, что им запрещали говорить на родном языке, забывая почему-то о том, что вещание на казахстанском канале было 50/50 %, что по радио были казахские передачи, что казахи сами себя называли русскими именами.Учи историю!
Профайл

§ abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.08.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - Ради бога, но заставлять все углы в городе, все перекрестки батырами это уже за пределами разума. Глупо выглядит.

Не устану повторять)) у наших великих соседей и учителей что на востоке что на севере названы улицы, площади, памятники стоят в каждом углу в честь знаменитых лысеньких товарищей,а у нас это смешно ?)а и да если мы про старину, в центре столицы ставить памятник в честь князя красно солнышко по имени Владимир Пу.. Ой простите не тот Вова не смешно ?)
Профайл

§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.08.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Большинство названий площадям и улицам были даны при Советском Союзе. И где-то переименовали, а где-то благоразумно не стали этого делать. Не говорю, что их не переименуют, но здравомыслящие постараются сделать это лет через сто-двести. Когда все достижения Советского Союза будут уже глубокой историей.И люди начнут забывать про то, как жилось при данном государственном образовании.Когда забудется всё то хорошее, что было при нём.В моём городе не стали переименовывать улицы, просто сделали таблички с двойными наименованиями - нынешним и тем, которое было до революции.Лишний повод учить историю родного края.
Профайл

§ Кушмурунец23
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 25.08.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но всё поменялось с Тауэлсыздыком. Причём громче всех начали кричать о том, что им плохо живётся, именно казахи.Начали кричать о том, что им запрещали говорить на родном языке, забывая почему-то о том, что вещание на казахстанском канале было 50/50 %, что по радио были казахские передачи

В 1930-х 1940-х у нас была главная областная газета Сталинский Путь. Можно легко практически любой номер этой газеты найти в Толстовке. Так вот за военные годы, я практически все номера прочитал, в этой газете печатались уроки казахского языка. Казахские слова и их перевод... Даже в 40-ые военные годы!
На счет русских имен, так это все было при мне. Конечно же, не все поголовно, но это было. И это не от того, что мы русские так называли, это они сами. Я, говорит, Женя. И не просто говорит, а настаивает чтобы его так называли. А в 2000-х оказывается что он Жумабай. И это при том, что Женей он был большую часть своей жизни. Меня зовут Юрий и Сериком я точно не хочу быть.
Вот у китайцев, там прикол! Они, чтобы нам русскоязычным было удобнее, практически все для нас называются русскими именами. Первые годы я ни как не мог к этому привыкнуть, думал они прикалываются над нами.
Может это как то у нас при Союзе насильно прививалось? Пытками или ущемлением при поступлении на работу?
Да, нет. У нас в Кушмуруне, как и везде в те годы, были партком и поссовет. Так и там и там чаще всего руководителями были казахи. Многие из них пользовались искренним уважением населения. Семенов Тайгара Сагиевич, Каркенов, Терекулов, Кавкетаев... Большинство из них уже "не с нами", но их помнят с большим уважением. К чему это я? Вопрос национальностей? При СССР мы гордились что мы самая многонациональная страна, что все нации у нас равны и т.д. и т.п. Об этом у нас "трындели" практически на всех мероприятиях...
А что сейчас? Сейчас вы сами видите. Мне лично уже все равно, вот только очень печально видеть как наша Родина быстрыми шагами скатывается в ...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 0
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх