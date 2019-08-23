Цитата: MEN:

понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято.

А что - действительно был такой батыр? Можно информацию о нём?



Я, после того как услышал о Кокембаеве, стал относиться к званию батыра как к наименованиям улиц - совсем неважно значимость человека - главное чтобы были влиятельные лоббисты.