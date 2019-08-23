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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


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Сообщений: 334
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет паходу будет байтерек где вместо шара- глобус и пегасы-тулпары в 4 стороны смотрят)

Цитата - я понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято

Не обращай внимания,только им можно шутить на такие темы попробуй ты пошути чтонибудь про историю соседнего народа тут ор вселенского масштаба начнется, что ты националист, фашист, понаехавший и вообще ничего не понимаешь в юморе)
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* Victor Yang
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11896
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято.

А что - действительно был такой батыр? Можно информацию о нём?

Я, после того как услышал о Кокембаеве, стал относиться к званию батыра как к наименованиям улиц - совсем неважно значимость человека - главное чтобы были влиятельные лоббисты.
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