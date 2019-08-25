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§ NG.kz
Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"После суда, который закончился 22 августа в 21.30, Сергея повезли в следственный изолятор, но в 22.50 он был в городской больнице", - рассказал двоюродный брат Сергея Ахметова. И сегодня ситуацию прокомментировали в департаменте полиции.
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§ Сабыр
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек-паук решил совсем уйти в ауе) Вскрылся. Духовитый,но рано или поздно на долго сядет..
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§ сайлау курманов
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3139
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.08.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько хлопот доставил,и себе и людям,
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