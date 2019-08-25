Форум
таноми52
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer: Чёта не особо внимательно прочитали Kairat stayer: На счёт плюсов и минусов, анализировать надо Вот именно! Кто на что нацелен! Лично я отметила, что, не смотря на санкции,с...
25.08.19 15:45
Ваш земляк
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Бегун, как обычно, рад всему плохому.Для Пришибеева - манекен за рулём Теслы совершил свой первый оборот вокруг Солнца.для всех остальных - поживём - увидим. Надеюсь, ещё не всё, придуманное при...
25.08.19 15:21
Сабыр
КамАЗ, «Гомсельмаш», CMC и другие
Такой бред с этим Камазом..аж смешно.
25.08.19 14:43
Сабыр
Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
Человек-паук решил совсем уйти в ауе) Вскрылся. Духовитый,но рано или поздно на долго сядет..
25.08.19 14:13
Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале: Вот именно, внимательно. Чёта не особо внимательно прочитали. Там в заметке указано, что в феврале Е.Дудоров заявил, что в денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из...
25.08.19 13:56
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест

25 августа 2019, 11:42 |  Криминал

Об инциденте "НГ" сообщил Бахытжан МУСТАФИН, двоюродный брат Сергея Ахметова.

Сергей Ахметов /Кадр из видео

 - После суда, который закончился 22 августа в 21.30, Сергея повезли в следственный изолятор, но в 22.50 он был в городской больнице, - рассказал Бахытжан  - Как пояснила медсестра, у него был суицид, ему зашивали живот, руки, ноги. После его отправили в следственный изолятор, сейчас он в санчасти. Как сказала медработник в СИЗО, состояние стабильное.

Бахытжан Мустафин предоставил "НГ" видео, сделанное в городской больнице Костаная.

 

В пресс-службе департамента полиции Костанайкой области сегодня, 25 августа, прокомментировали этот инцидент.

- 22 августа подозреваемый в совершении хулиганства, а также в повреждении имущества 28-летний костанаец, находясь в досмотровой комнате следственного суда, после санкционирования в отношении него меры пресечения арест попытался уйти от ответственности и нанес себе порезы на теле канцелярским ножом, который находился у него в ботинке. Сотрудники полиции оперативно пресекли эти действия и доставили его в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что 23 августа Мустафин принес в редакцию "НГ" видеозапись заявления Сергея Ахметова, сделанную 21 августа, накануне заседания суда, выдавшего санкцию на арест подозреваемого в нападении на экипаж патрульной полиции. По словам Бахытжана, его брат беспокоится за свою безопасность, так как со стороны сотрудника полиции в его адрес поступали угрозы.

В тот же день советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА прокомментировала заявление Сергея Ахметова:

- Сама публикация в СМИ по закону уже является основанием для регистрации этого сообщения. Все доводы, изложенные в этом видеоролике, будут тщательно проверены, - сообщила Кашарина. - В то же время напоминаем, что по ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3 000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек. На место прибыли 2 экипажа полиции (4 человека), через несколько минут к ним присоединились трое сотрудников СОБР. Один из участников драки ударом помял водительскую дверь, потом запрыгнул на капот, ногами разбил лобовое стекло и повредил крышу.

Полиция по факту драки возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершённое в группе лиц". Наказание по этой статье - штраф до 5 000 МРП (12 625 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 1200 часов, либо ограничением или лишением свободы до 5 лет. Все участники драки допрошены.

В отношении 28-летнего костанайца, который повредил машину, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". По этой статье  нападавшему грозит штраф от 3 000 до 7 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.08.19 14:01 Николай ВОРОНИН: Продолжение следует
25.08.19 09:13 Где искать невест и женихов в Казахстане
25.08.19 07:13 "Показали хороший, качественный футбол" - тренер "Тобола" о матче с "Атырау"
24.08.19 21:00 "Тобол" победил "Атырау" и сместил "Кайрат" на второе место в КПЛ
24.08.19 18:03 Опубликован список обладателей грантов в магистратуру - 2019
24.08.19 17:23 Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно требуются доноры
24.08.19 15:16 Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
24.08.19 14:02 Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских рабочих
24.08.19 13:05 Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
24.08.19 11:13 Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сабыр
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек-паук решил совсем уйти в ауе) Вскрылся. Духовитый,но рано или поздно на долго сядет..
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 2
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх