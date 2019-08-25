Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
Об инциденте "НГ" сообщил Бахытжан МУСТАФИН, двоюродный брат Сергея Ахметова.
Сергей Ахметов /Кадр из видео
- После суда, который закончился 22 августа в 21.30, Сергея повезли в следственный изолятор, но в 22.50 он был в городской больнице, - рассказал Бахытжан - Как пояснила медсестра, у него был суицид, ему зашивали живот, руки, ноги. После его отправили в следственный изолятор, сейчас он в санчасти. Как сказала медработник в СИЗО, состояние стабильное.
Бахытжан Мустафин предоставил "НГ" видео, сделанное в городской больнице Костаная.
В пресс-службе департамента полиции Костанайкой области сегодня, 25 августа, прокомментировали этот инцидент.
- 22 августа подозреваемый в совершении хулиганства, а также в повреждении имущества 28-летний костанаец, находясь в досмотровой комнате следственного суда, после санкционирования в отношении него меры пресечения арест попытался уйти от ответственности и нанес себе порезы на теле канцелярским ножом, который находился у него в ботинке. Сотрудники полиции оперативно пресекли эти действия и доставили его в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. По данному факту проводится проверка.
Напомним, что 23 августа Мустафин принес в редакцию "НГ" видеозапись заявления Сергея Ахметова, сделанную 21 августа, накануне заседания суда, выдавшего санкцию на арест подозреваемого в нападении на экипаж патрульной полиции. По словам Бахытжана, его брат беспокоится за свою безопасность, так как со стороны сотрудника полиции в его адрес поступали угрозы.
В тот же день советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА прокомментировала заявление Сергея Ахметова:
- Сама публикация в СМИ по закону уже является основанием для регистрации этого сообщения. Все доводы, изложенные в этом видеоролике, будут тщательно проверены, - сообщила Кашарина. - В то же время напоминаем, что по ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3 000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.
Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек. На место прибыли 2 экипажа полиции (4 человека), через несколько минут к ним присоединились трое сотрудников СОБР. Один из участников драки ударом помял водительскую дверь, потом запрыгнул на капот, ногами разбил лобовое стекло и повредил крышу.
Полиция по факту драки возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершённое в группе лиц". Наказание по этой статье - штраф до 5 000 МРП (12 625 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 1200 часов, либо ограничением или лишением свободы до 5 лет. Все участники драки допрошены.
В отношении 28-летнего костанайца, который повредил машину, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". По этой статье нападавшему грозит штраф от 3 000 до 7 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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