Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест

Об инциденте "НГ" сообщил Бахытжан МУСТАФИН, двоюродный брат Сергея Ахметова.

Сергей Ахметов /Кадр из видео

- После суда, который закончился 22 августа в 21.30, Сергея повезли в следственный изолятор, но в 22.50 он был в городской больнице, - рассказал Бахытжан - Как пояснила медсестра, у него был суицид, ему зашивали живот, руки, ноги. После его отправили в следственный изолятор, сейчас он в санчасти. Как сказала медработник в СИЗО, состояние стабильное.

Бахытжан Мустафин предоставил "НГ" видео, сделанное в городской больнице Костаная.

В пресс-службе департамента полиции Костанайкой области сегодня, 25 августа, прокомментировали этот инцидент.

- 22 августа подозреваемый в совершении хулиганства, а также в повреждении имущества 28-летний костанаец, находясь в досмотровой комнате следственного суда, после санкционирования в отношении него меры пресечения арест попытался уйти от ответственности и нанес себе порезы на теле канцелярским ножом, который находился у него в ботинке. Сотрудники полиции оперативно пресекли эти действия и доставили его в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что 23 августа Мустафин принес в редакцию "НГ" видеозапись заявления Сергея Ахметова, сделанную 21 августа, накануне заседания суда, выдавшего санкцию на арест подозреваемого в нападении на экипаж патрульной полиции. По словам Бахытжана, его брат беспокоится за свою безопасность, так как со стороны сотрудника полиции в его адрес поступали угрозы.

В тот же день советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА прокомментировала заявление Сергея Ахметова:

- Сама публикация в СМИ по закону уже является основанием для регистрации этого сообщения. Все доводы, изложенные в этом видеоролике, будут тщательно проверены, - сообщила Кашарина. - В то же время напоминаем, что по ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3 000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.