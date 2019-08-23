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Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95: юридически там не все гладко подточено Конечно! Именно об этом я. Завтра они на всё шпарить постановления начнут, что по их личному мнению не так? Ведь по такой логике получается,...
23.08.19 18:06
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Вот такая мысль. А завтра какая-нибудь другая тройка судей, опять же, отменяя обвинительный приговор и направляя дело на доследование, начнёт настольгировать по былым временам и возжелает...
23.08.19 18:01
abaika95
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Цитата- . А не постановления именно по этому делу. Честно, хочу понять - но никак не могу... А вы в плане того что юридически там не все гладко подточено) ну тут да согласен, лишку хватили)
23.08.19 17:34
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
"Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда" название статьи. Вот и предложили бы, как положено, в форме предложения. А не...
23.08.19 17:29
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95: популизм" то почему бы и нет) через "популизм" много чего хорошего делается иногда) Я не против популизма порой как такового. Но частное постановление суда по...
23.08.19 17:26
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Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции прокомментировали в ДП Костанайской области

23 августа 2019, 17:01 |  Государство

Советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА прокомментировала заявление обвиняемого Сергея Ахметова о том, что в его адрес поступают угрозы от сотрудников полиции.

Фото с сайта directmap.kz

- Сама публикация в СМИ по закону уже является основанием для регистрации этого сообщения. Все доводы, изложенные в этом видеоролике, будут тщательно проверены, - сообщила Кашарина. - В то же время напоминаем, что по ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3 000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

Полиция уже провела первоначальные следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении Сергея Ахметова. Произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, очевидцы, сотрудники полиции, назначены необходимые экспертизы, изъяты материалы видеозаписи.

Расследование продолжается.

Напомним, что видеозапись заявления костанайца Сергея Ахметова принес в редакцию его двоюродный брат Бахытжан Мустафин.
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§ abaika95
Re: Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну пусть этот сотрудник который угрожал извинится и дело с концом ) и поедет парень на 3-года в "хорошую" зону без опущений)
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