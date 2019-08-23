Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА прокомментировала заявление обвиняемого Сергея Ахметова о том, что в его адрес поступают угрозы от сотрудников полиции.
Фото с сайта directmap.kz
- Сама публикация в СМИ по закону уже является основанием для регистрации этого сообщения. Все доводы, изложенные в этом видеоролике, будут тщательно проверены, - сообщила Кашарина. - В то же время напоминаем, что по ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3 000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.
Полиция уже провела первоначальные следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении Сергея Ахметова. Произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, очевидцы, сотрудники полиции, назначены необходимые экспертизы, изъяты материалы видеозаписи.
Расследование продолжается.
Напомним, что видеозапись заявления костанайца Сергея Ахметова принес в редакцию его двоюродный брат Бахытжан Мустафин.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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