Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах сотрудника полиции
Видеозапись заявления костанайца Сергея АХМЕТОВА принес в редакцию его двоюродный брат Бахытжан МУСТАФИН.
Кадр из видеозаписи
Запись была сделана 21 августа, накануне заседания суда, выдавшего санкцию на арест подозреваемого в нападении на экипаж патрульной полиции.
По словам Бахытжана, его брат беспокоится за свою безопасность, так как со стороны сотрудника полиции в его адрес поступали угрозы.
- Родственники не оправдывают поступок Сергея, - сказал Бахытжан. - Мы согласны с тем, что он должен понести наказание и возместить материальный ущерб, который составил 1 000 070 тенге. Но это не означает, что, находясь под стражей, человек должен испытывать моральное давление со стороны правоохранительных органов.
По словам Бахытжана, в момент происшествия Сергей получил травму челюсти и головы, парень не помнит, при каких обстоятельствах получил эти повреждения и что напал на машину полиции.
Кадр из видеозаписи
- Я, Ахметов Сергей Юрьевич 1991 г. р., хочу сообщить о том, что 18-го числа я совершил хулиганские действия, то есть напрыгнул на патруль сотрудников полиции города Костанай, - говорит парень на видеозаписи.
И далее рассказывает о своем общении с сотрудниками полиции после этого инцидента.
"НГ" попросила департамент полиции прокомментировать эту видеозапись.
Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек. На место прибыли 2 экипажа полиции (4 человека), через несколько минут к ним присоединились трое сотрудников СОБР. Один из участников драки ударом помял водительскую дверь, потом запрыгнул на капот, ногами разбил лобовое стекло и повредил крышу.
Полиция по факту драки возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершённое в группе лиц". Наказание по этой статье - штраф до 5 000 МРП (12 625 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 1200 часов, либо ограничением или лишением свободы до 5 лет. Все участники драки допрошены.
В отношении 28-летнего костанайца, который повредил машину, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". По этой статье нападавшему грозит штраф от 3 000 до 7 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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