Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах сотрудника полиции

Видеозапись заявления костанайца Сергея АХМЕТОВА принес в редакцию его двоюродный брат Бахытжан МУСТАФИН.

Кадр из видеозаписи

Запись была сделана 21 августа, накануне заседания суда, выдавшего санкцию на арест подозреваемого в нападении на экипаж патрульной полиции.

По словам Бахытжана, его брат беспокоится за свою безопасность, так как со стороны сотрудника полиции в его адрес поступали угрозы.

- Родственники не оправдывают поступок Сергея, - сказал Бахытжан. - Мы согласны с тем, что он должен понести наказание и возместить материальный ущерб, который составил 1 000 070 тенге. Но это не означает, что, находясь под стражей, человек должен испытывать моральное давление со стороны правоохранительных органов.

По словам Бахытжана, в момент происшествия Сергей получил травму челюсти и головы, парень не помнит, при каких обстоятельствах получил эти повреждения и что напал на машину полиции.

Кадр из видеозаписи

- Я, Ахметов Сергей Юрьевич 1991 г. р., хочу сообщить о том, что 18-го числа я совершил хулиганские действия, то есть напрыгнул на патруль сотрудников полиции города Костанай, - говорит парень на видеозаписи.

И далее рассказывает о своем общении с сотрудниками полиции после этого инцидента.

"НГ" попросила департамент полиции прокомментировать эту видеозапись.