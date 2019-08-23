Форум
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95: юридически там не все гладко подточено Конечно! Именно об этом я. Завтра они на всё шпарить постановления начнут, что по их личному мнению не так? Ведь по такой логике получается,...
23.08.19 18:06
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Вот такая мысль. А завтра какая-нибудь другая тройка судей, опять же, отменяя обвинительный приговор и направляя дело на доследование, начнёт настольгировать по былым временам и возжелает...
23.08.19 18:01
abaika95
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Цитата- . А не постановления именно по этому делу. Честно, хочу понять - но никак не могу... А вы в плане того что юридически там не все гладко подточено) ну тут да согласен, лишку хватили)
23.08.19 17:34
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
"Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда" название статьи. Вот и предложили бы, как положено, в форме предложения. А не...
23.08.19 17:29
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95: популизм" то почему бы и нет) через "популизм" много чего хорошего делается иногда) Я не против популизма порой как такового. Но частное постановление суда по...
23.08.19 17:26
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах сотрудника полиции

23 августа 2019, 16:22 |  Криминал

Видеозапись заявления костанайца Сергея АХМЕТОВА принес в редакцию его двоюродный брат Бахытжан МУСТАФИН.

Кадр из видеозаписи

Запись была сделана 21 августа, накануне заседания суда, выдавшего санкцию на арест подозреваемого в нападении на экипаж патрульной полиции.

По словам Бахытжана, его брат беспокоится за свою безопасность, так как со стороны сотрудника полиции в его адрес поступали угрозы.

- Родственники не оправдывают поступок Сергея, - сказал Бахытжан. - Мы согласны с тем, что он должен понести наказание и возместить материальный ущерб, который составил 1 000 070 тенге. Но это не означает, что, находясь под стражей, человек должен испытывать моральное давление со стороны правоохранительных органов.

По словам Бахытжана, в момент происшествия Сергей получил травму челюсти и головы, парень не помнит, при каких обстоятельствах получил эти повреждения и что напал на машину полиции.

Кадр из видеозаписи

- Я, Ахметов Сергей Юрьевич 1991 г. р., хочу сообщить о том, что 18-го числа я совершил хулиганские действия, то есть напрыгнул на патруль сотрудников полиции города Костанай, - говорит парень на видеозаписи.

И далее рассказывает о своем общении с сотрудниками полиции после этого инцидента.

"НГ" попросила департамент полиции прокомментировать эту видеозапись.

Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек. На место прибыли 2 экипажа полиции (4 человека), через несколько минут к ним присоединились трое сотрудников СОБР. Один из участников драки ударом помял водительскую дверь, потом запрыгнул на капот, ногами разбил лобовое стекло и повредил крышу.

Полиция по факту драки возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершённое в группе лиц". Наказание по этой статье - штраф до 5 000 МРП (12 625 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 1200 часов, либо ограничением или лишением свободы до 5 лет. Все участники драки допрошены.

В отношении 28-летнего костанайца, который повредил машину, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". По этой статье  нападавшему грозит штраф от 3 000 до 7 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.08.19 17:01 Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
23.08.19 16:02 Предстоящие выходные ожидаются жаркими, возможен град - о погоде в Костанайской области
23.08.19 13:16 Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах
23.08.19 11:37 Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
23.08.19 11:03 Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований к обменникам
23.08.19 10:31 Я чуть-чуть напуган! - Головкин о бое с Деревянченко за титул чемпиона мира
23.08.19 09:46 Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин
22.08.19 20:36 "Экскаватор трубу повредил" - почти весь день остаётся без водоснабжения микрорайон Юбилейный в Костанае
22.08.19 19:59 МОН распределит тысячи грантов среди студентов-платников
22.08.19 16:45 «Поселок ненужных людей» - так говорят о себе костанайцы из жилого массива «Дружба»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как, еще один герой месяца!В инсте есть? Подпишусь, он там дальше наверно активистом оппиком станет,ватманы будет покупать)
Но а если серьезно,очень интиллегентный парень судя по видео, "четкая" речь, хорошее прошлое, в тот вечер всего то выпил или/и нюхнул что ниче не помнит как и что делал) однозначно оправдать и закрыть дело)
Профайл

§ Гога
Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах сотрудника полиции
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приношу свои глубокие извинения полиции - был неправ , все-таки насчитали *материальный ущерб, который составил 1 000 070 тенге.* Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35902 - а особенно умиляет - 70 тенге . Ещё бы интересно было посмотреть акт дефектовки , но это всё мечты , которые не сбываются . 8-)

[Исправлено: Гога, 23.08.2019 - 13:41]
Профайл

§ лимон
Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.08.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут помню, тут не помню ... понять и простить короче
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 1
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх