"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции

Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек.

На место прибыло 2 экипажа полиции (4 человека), через несколько минут к ним присоединились трое сотрудников СОБР. Об этом сообщили сегодня на брифинге в департаменте полиции Костанайской области.

- Когда машина подъезжала к месту драки, гражданин 1991 г.р. ударом помял водительскую дверь. Когда машина пошла на разворот, этот же участник драки запрыгнул на капот, ногами разбил лобовое стекло и повредил крышу, - рассказал начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Костанайской области Курмет МАЖИКЕНОВ. - Пока проводится независимая экспертиза машины. Примерный ущерб, мы думаем, будет до 1 млн тенге.

Из 7 человек трое отказались проходить освидетельствование, остальные, как показала экспертиза, были пьяны. При задержании полицейские применили газовый баллончик "Шок". По словам Мажикенова, нападавший не пострадал, его здоровью ничего не угрожает. Спецсредства были применены, чтобы предотвратить возможное нападение на самих полицейских.

- Сопротивления при задержании никто не оказывал, полицейские применили приёмы самбо и оперативно всех задержали, - сообщили на брифинге.

Как сообщил начальник следственного управления ДП КО Нурлан АРЫСТАНОВ, полиция по факту драки возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершённое в группе лиц". Наказание по этой статье - штраф до 5 000 МРП (12 625 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 1200 часов, либо ограничением или лишением свободы до 5 лет. Все участники драки допрошены.

Также в отношении 28-летнего костанайца, который повредил машину, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". По этой статье нападавшему грозит штраф от 3 000 до 7 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.