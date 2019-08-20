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лимон
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abaika95
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drakon
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abaika95
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20.08.19 14:34
Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
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20.08.19 14:32
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"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции

Георгий ГОВОРОВ

20 августа 2019, 12:14 |  Криминал

Нападение на экипаж патрульной полиции произошло ранним утром 18 августа на перекрёстке ул. Джамбула и ул. Беды в Костанае. Полицейские приехали в район Наримановского рынка чтобы усмирить участников драки, в которой участвовали 7 человек.

На место прибыло 2 экипажа полиции (4 человека), через несколько минут к ним присоединились трое сотрудников СОБР. Об этом сообщили сегодня на брифинге в департаменте полиции Костанайской области.

- Когда машина подъезжала к месту драки, гражданин 1991 г.р. ударом помял водительскую дверь. Когда машина пошла на разворот, этот же участник драки запрыгнул на капот, ногами разбил лобовое стекло и повредил крышу, - рассказал начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Костанайской области Курмет МАЖИКЕНОВ. - Пока проводится независимая экспертиза машины.  Примерный ущерб, мы думаем, будет до 1 млн тенге.

Из 7 человек трое отказались проходить освидетельствование, остальные, как показала экспертиза, были пьяны. При задержании полицейские применили газовый баллончик "Шок". По словам Мажикенова, нападавший не пострадал, его здоровью ничего не угрожает. Спецсредства были применены, чтобы предотвратить возможное нападение на самих полицейских.

- Сопротивления при задержании никто не оказывал, полицейские применили приёмы самбо и оперативно всех задержали, - сообщили на брифинге.

Как сообщил начальник следственного управления ДП КО Нурлан АРЫСТАНОВ, полиция по факту драки возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершённое в группе лиц". Наказание по этой статье - штраф до 5 000 МРП (12 625 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 1200 часов, либо ограничением или лишением свободы до 5 лет. Все участники драки допрошены.

Также в отношении 28-летнего костанайца, который повредил машину, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". По этой статье  нападавшему грозит штраф от 3 000 до 7 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотим знать поименно этих бандитов, так на будущее, кто родоки , чьи детки так себя ведут
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§ Обликоморале
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта шта?))
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* лимон
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
круто насчитали, 3 детали + стекло = 1лям
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§ Сабыр
Re: "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" -...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь этот запорожец заз шанс столько не стоит. Откуда миллион.
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§ Ольга Колоколова
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2337
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 20.08.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, справедливости ради, насчитали полицейские ущерб предварительно. По их словам, повреждены какие-то провода в крыше, Стекло, капот, двери и специальная светоотражающая краска. Там экспертиза еще предстоит, о чем они и сообщили. А что? Реально дорого? Мне кажется, кузовные работы дорого стоят. Нет?
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§ Сергей_я
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2774
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.08.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
круто насчитали, 3 детали + стекло = 1лям

там еще и регик возможно, + окно продавил вовнутрь, может испортил панель или сиденье или еще что-то спереди из оборудования ментовского.
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* drakon
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17129
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Мне кажется, кузовные работы дорого стоят. Нет?

Так может купить новую машину - дешевле обойдётся?... :lol: :oops: ;-)
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* лимон
"Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Мне кажется, кузовные работы дорого стоят. Нет?


в среднем деталь 30-35тыс., плюс минус
стекло с работой тыс.35, поправьте если не так

Цитата:
Сергей_я:
может испортил панель или сиденье или еще что-то спереди из оборудования ментовского.


... пока катился через крышу погнул мигалку, крышку багажника, гос.номер, задний бампер и статическим электричеством вывел из сторя всё эл.оборудование, шучю если что

[Исправлено: лимон, 20.08.2019 - 14:07]
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Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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