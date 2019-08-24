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§ NG.kz
Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36545
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам специалистов, прошедшая торговая неделя выдалась для тенге относительно спокойной. Средневзвешенный курс по паре USD-KZT начал неделю на уровне 386,82 тенге за доллар и завершил ее на отметке в 386,34.
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§ pro100tak
Re: Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
pro100tak


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Сообщений: 346
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 24.08.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару рассуждений на этот счет. Насколько я знал и помню, в мировой экономике могут быть такие процессы, как снижение-повышение ставок, девальвация-ревальвация валюты и пр. как инструменты влияния. И сегодня, получается,только Трампу не нужен сильный доллар. Сильный доллар же дает конкурентные преимущества любой стране, где есть СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, иногда даже начиная с добычи, у них же свои переделы добытого до производства комплектующих и материалов, везде закладывается своя (практически не зависящая от импорта) себестоимость, и цены на конечную продукцию у них закладываются в своей валюте. Только при внутреннем потреблении и при отгрузках на экспорт им будет мешать конкурентная продукция при слабом долларе - тогда вырастает цена своей продукции в пересчете на доллар. Эти методы торговых войн известны еще со времен торговых войн между США и Японией, когда Япония специально девальвировала свою валюту на 10-12 пунктов или даже открывала свои производства в Штатах (во избежание давления пошлинами). Это такая примерная теоретическая выкладка для читателей НГ, может, я в чем-то неправ - заблуждаюсь, плохо помню. Но суть в этом.
Теперь уже о теме статьи. У нас только нефть и по идее она должна расти, как привлекательный вариант для вложения средств (во фьючерсы) в несильный доллар. Ну, это там, в другом мире, влияния на который нет не то что у нас, а...
И к чему все эти разговоры про давление на курс из-за ФРС, взаимных пошлин у США с Китаем, когда все определяется одним ключевым абзацем:
"... поддержкой тенге выступает налоговый период, стартовавший в середине месяца. Также сейчас оплачивается ряд важных для нефтяного сектора налоговых платежей. Отмечается, что суммарные налоговые поступления в Нацфонд в августе прошлого года составили практически 600 миллиардов тенге. А пик же налоговых выплат в этом году придется на 26 августа. Тогда завершится срок уплаты НДПИ и рентного налога на экспорт за второй квартал 2019 года."
Писал я уже год назад: "По-моему, причинно-следственную связь надо выстраивать совсем в другом порядке, наоборот. Такой подъем курса всегда идет в преддверии налоговых платежей недровиков с валютой. 100 млн. долларов продать по 340? а по 360? Разница 2 млрд. тенге - хорошая экономия по налоговым платежам, даже не так. Хорошие долларовые барыши без продаж на валютной бирже остаются у наших (?) недропользователей. А если учесть, что их платежи исчисляются миллиардами баксов, то валютная экономия - .... В такие моменты нацбанк и должен был бы нивелировать своими интервенциями кассовый разрыв." https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32031
Сейчас ситуация же другая. Вроде все сложилось для того, чтобы тенге укрепился, и, как следствие, чтобы наши недровики вынуждены были продать больше валюты (глядишь, тогда и часть граждан вытащила бы свои тенге - и хватило бы тенге для покупки этих наших же долларов), и потом дальше регулируй интервенциями. Кроме или даже более того, мы же в последнее время без конца берем деньги из Нацфонда. Может, надо было бы уже и более адекватно ставить на место (средства)? А Ассоциацию финансистов оградить от экспертных заключений, ну, или отправить еще подучиться?
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§ maxsaf
Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
хватило бы тенге для покупки этих наших же долларов

Какая глубокая мысль. Даже круче чем продать нефть чтобы купить нефтепродукты.
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§ Мишаня
Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 25.08.19 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Вроде все сложилось для того, чтобы тенге укрепился

Что вложено в понятие "все"? Вы видели, какой отскок был вашей "золотой коровы" по окончанию работы KASE? Или думаете торги в РК закончились, весь мир ушел спать? Отнюдь. В понедельник вас ждёт "открытий чудных" валютный курс. И всего лишь прошло сообщение в информационных агентствах о том, что Китай повысит пошлины на американские товары объемом $75 млрд на 5-10%. По сути инсайд, но колыхнуло нехило. А вы про Японию и нацфонд РК. Мелочь среди крупняка. Интервенции не спасут. Слон растопчет, и не заметит

[Исправлено: Мишаня, 25.08.2019 - 00:19]
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§ pro100tak
Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 25.08.19 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
И всего лишь прошло сообщение в информационных агентствах о том, что Китай повысит пошлины на американские товары объемом $75 млрд на 5-10%

Ну, во-первых, сообщение об этом прошло еще 23-го. (Китай об этом еще 2.08 предупредил). И что-то никто на биржах в обмороки не падал и не нес потери более чем на 7-8% (при чем, я детально не смотрел, но той информации, которая была доступна на первый взгляд, достаточно). Дополню инфой в тему про торговые войны: Китай почти сразу рекордно уронил курс юаня в ответ на пошлины США - оскал показал.
Во-вторых, естественная реакция мировых бирж на подобные войны - снижение индексов, что не всегда и не сразу отражается на курсах валют. Даже больше - почти никогда резко не отражается, только при каких-то обвалах котировок каких-нибудь крупных игроков, банков и пр. (ну, все такое происходит там, в другом мире, и нигде нет инфы, кто из наших входит в листинг мировых бирж). В-третьих, о каких "золотых коровах" речь? Тенге? Я каким-то образом расхваливал или преувеличивал роль и место тенге? Всего лишь веду речь о том, чтобы как-то более адекватно и приземленно комментировали всяческие так называемые эксперты ситуацию с курсом. В-четвертых, если бы Вы сказали, что у тенге и так-то курс завышен, и что он пока хоть так стоит - уже не только экономика, но и социальная политика, реплика была бы принята и понята. Ну и наконец, прошу читать внимательнее. Там же понятна суть изложенного.
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§ pro100tak
Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 25.08.19 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

[Исправлено: pro100tak, 25.08.2019 - 02:58]
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§ Обликоморале
Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давление на тенге может усилиться
Меня интересует только один вопрос.
Кто на него давит? 8-)
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§ Butch
Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.08.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

В основном слабая, ресурсо-ориентированная экономика страны, вкупе с потреблением превышающим производство в абсолютных значениях
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§ Обликоморале
Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ресурсо-ориентированная экономика страны

Ну так это наша огромная внутренняя проблема. А то нам постоянно подают так, как будто виноват кто извне. 8-)
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§ Мишаня
Re: Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 25.08.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
В-третьих, о каких "золотых коровах" речь?

Речь шла о нефти. А чем ещё может похвастать РК доходностью? Многабуккоф в ваших прописных истинах. Однако, нет ответа что вложено в понятие "все" предпосылки для укрепления тенге. Я вот не вижу ключевых условий. Если бы РК мог апеллировать к штормам на биржах своей экономикой, то был бы смысл. А так - плавание по течению. Я не экономист, но и то заметны реалии.
Про потери на рынках в 7-8% я комментировать не буду. Однако для развитых экономик такой уровень как раз "обморок". Для нас это мелочь, привыкших к ежедневным колебаниям валюты в неразумных пределах
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