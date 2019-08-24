Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов

Экономисты прогнозируют, что давление на тенге может усилиться, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Фото Турар Казангапов ©

По словам специалистов, прошедшая торговая неделя выдалась для тенге относительно спокойной. Средневзвешенный курс по паре USD-KZT начал неделю на уровне 386,82 тенге за доллар и завершил ее на отметке в 386,34.

"При этом диапазон колебания курса закрытия был менее одного тенге (386,04-386,9). К моменту завершения торгов на KASE в пятницу индекс доллара рос с начала недели на 0,3 процента. Таким образом тенге укрепился к доллару несмотря на то, что американская валюта была сильнее большинства основных мировых валют", - отмечают финансисты.

По их мнению, поддержкой тенге выступает налоговый период, стартовавший в середине месяца. Также сейчас оплачивается ряд важных для нефтяного сектора налоговых платежей. Отмечается, что суммарные налоговые поступления в Нацфонд в августе прошлого года составили практически 600 миллиардов тенге. А пик же налоговых выплат в этом году придется на 26 августа. Тогда завершится срок уплаты НДПИ и рентного налога на экспорт за второй квартал 2019 года.

Экономисты подчеркнули, что фактор цен на нефть в динамике изменения курса тенге был минимальным. Так, стоимость барреля нефти марки Brent на протяжении всей последней недели колебалась вблизи отметки в 60 долларов за баррель.

"Тем временем после завершения торгов на KASE глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что за последние три недели, с момента, когда ФРС впервые за последние 10 лет снизила процентные ставки, риски замедления мировой экономики усилились. Вместе с тем глава ФРС не дал никаких намеков по поводу дальнейших шагов регулятора. Подобное выступление вызвало шквал критики главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Пауэлла, а индекс доллара стал снижаться", - поделились эксперты.

Они заявили, что снижению американской валюты способствует дальнейшая эскалация торгового спора между США и Китаем. Так, 23 августа Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из США.

"Дополнительные тарифы коснутся товаров на сумму в 75 миллиардов долларов. Высока вероятность того, что указанные события усилят опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики и окажут давление на нефтяные котировки. После завершения срока налоговых платежей, при потенциальном снижении нефтяных котировок, давление на национальную валюту может усилиться", - подытожили в Ассоциации финансистов Казахстана.