Форум
abaika95
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Хорошая статья, информативная) и в выходные надо же ленту новостей чем то забивать)
24.08.19 14:31
olegggon
Нужен светофор на перекрестке Лермонтова и Каирбекова в Костанае
С улицей Каирбекова непонятно. Вроде проект реконструкции рассчитан на 2 года, до теплиц должны сделать. В этом году сделали наверное 10%. Хотят в следующем 90% сделать? Что за планировщики такие?
24.08.19 13:42
Гога
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Вот к чему эта статья ?? Писать не о чем больше ? Что , нет совсем ничего интересного в городе , области , стране ?? Оставьте такие статьи тем , к кому они обращены(обратились к гражданам в...
24.08.19 13:25
Гога
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Второй тайм закончился с явным преимуществом первого со счётом 11-4 ! :lol: :lol: Надеюсь это окончательный счёт . Общий итог 25-12 !! P.S - Заняться более нечем - суббота - отдохните - природа...
24.08.19 13:07
сайлау курманов
Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!
Органная музыка в костелах ни с чем не сравнить. В городе Вильнюс пришлось воочию ещё по юности слушать
24.08.19 12:57
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов

Tengrinews.kz

24 августа 2019, 15:16 |  Общество

Экономисты прогнозируют, что давление на тенге может усилиться, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

 

Фото Турар Казангапов ©

По словам специалистов, прошедшая торговая неделя выдалась для тенге относительно спокойной. Средневзвешенный курс по паре USD-KZT начал неделю на уровне 386,82 тенге за доллар и завершил ее на отметке в 386,34.

"При этом диапазон колебания курса закрытия был менее одного тенге (386,04-386,9). К моменту завершения торгов на KASE в пятницу индекс доллара рос с начала недели на 0,3 процента. Таким образом тенге укрепился к доллару несмотря на то, что американская валюта была сильнее большинства основных мировых валют", - отмечают финансисты.

По их мнению, поддержкой тенге выступает налоговый период, стартовавший в середине месяца. Также сейчас оплачивается ряд важных для нефтяного сектора налоговых платежей. Отмечается, что суммарные налоговые поступления в Нацфонд в августе прошлого года составили практически 600 миллиардов тенге. А пик же налоговых выплат в этом году придется на 26 августа. Тогда завершится срок уплаты НДПИ и рентного налога на экспорт за второй квартал 2019 года.

Экономисты подчеркнули, что фактор цен на нефть в динамике изменения курса тенге был минимальным. Так, стоимость барреля нефти марки Brent на протяжении всей последней недели колебалась вблизи отметки в 60 долларов за баррель. 

"Тем временем после завершения торгов на KASE глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что за последние три недели, с момента, когда ФРС впервые за последние 10 лет снизила процентные ставки, риски замедления мировой экономики усилились. Вместе с тем глава ФРС не дал никаких намеков по поводу дальнейших шагов регулятора. Подобное выступление вызвало шквал критики главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Пауэлла, а индекс доллара стал снижаться", - поделились эксперты.

Они заявили, что снижению американской валюты способствует дальнейшая эскалация торгового спора между США и Китаем. Так, 23 августа Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из США.

"Дополнительные тарифы коснутся товаров на сумму в 75 миллиардов долларов. Высока вероятность того, что указанные события усилят опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики и окажут давление на нефтяные котировки. После завершения срока налоговых платежей, при потенциальном снижении нефтяных котировок, давление на национальную валюту может усилиться", - подытожили в Ассоциации финансистов Казахстана.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.08.19 14:02 Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских рабочих
24.08.19 13:05 Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
24.08.19 11:13 Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!
24.08.19 10:09 Глазами художников - выставка «Любимому городу», посвященная 140-летию Костаная, открылась в картинной галерее
24.08.19 09:13 Электронный учебник: что это такое и как с ним работать?
24.08.19 07:10 74 млн тенге - такую сумму налоговики могут списать костанайцам в ходе амнистии
23.08.19 17:01 Заявление обвиняемого в нападении на патруль полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
23.08.19 16:22 Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах сотрудника полиции
23.08.19 16:02 Предстоящие выходные ожидаются жаркими, возможен град - о погоде в Костанайской области
23.08.19 13:16 Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 2
Всего: 127

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх