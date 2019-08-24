Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
Tengrinews.kz
Экономисты прогнозируют, что давление на тенге может усилиться, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.
Фото Турар Казангапов ©
По словам специалистов, прошедшая торговая неделя выдалась для тенге относительно спокойной. Средневзвешенный курс по паре USD-KZT начал неделю на уровне 386,82 тенге за доллар и завершил ее на отметке в 386,34.
"При этом диапазон колебания курса закрытия был менее одного тенге (386,04-386,9). К моменту завершения торгов на KASE в пятницу индекс доллара рос с начала недели на 0,3 процента. Таким образом тенге укрепился к доллару несмотря на то, что американская валюта была сильнее большинства основных мировых валют", - отмечают финансисты.
По их мнению, поддержкой тенге выступает налоговый период, стартовавший в середине месяца. Также сейчас оплачивается ряд важных для нефтяного сектора налоговых платежей. Отмечается, что суммарные налоговые поступления в Нацфонд в августе прошлого года составили практически 600 миллиардов тенге. А пик же налоговых выплат в этом году придется на 26 августа. Тогда завершится срок уплаты НДПИ и рентного налога на экспорт за второй квартал 2019 года.
Экономисты подчеркнули, что фактор цен на нефть в динамике изменения курса тенге был минимальным. Так, стоимость барреля нефти марки Brent на протяжении всей последней недели колебалась вблизи отметки в 60 долларов за баррель.
"Тем временем после завершения торгов на KASE глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что за последние три недели, с момента, когда ФРС впервые за последние 10 лет снизила процентные ставки, риски замедления мировой экономики усилились. Вместе с тем глава ФРС не дал никаких намеков по поводу дальнейших шагов регулятора. Подобное выступление вызвало шквал критики главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Пауэлла, а индекс доллара стал снижаться", - поделились эксперты.
Они заявили, что снижению американской валюты способствует дальнейшая эскалация торгового спора между США и Китаем. Так, 23 августа Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из США.
"Дополнительные тарифы коснутся товаров на сумму в 75 миллиардов долларов. Высока вероятность того, что указанные события усилят опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики и окажут давление на нефтяные котировки. После завершения срока налоговых платежей, при потенциальном снижении нефтяных котировок, давление на национальную валюту может усилиться", - подытожили в Ассоциации финансистов Казахстана.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
Источник:
Пользователей: 2
Всего: 127
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Хорошая статья, информативная) и в выходные надо же ленту новостей чем то забивать)
Нужен светофор на перекрестке Лермонтова и Каирбекова в Костанае
С улицей Каирбекова непонятно. Вроде проект реконструкции рассчитан на 2 года, до теплиц должны сделать. В этом году сделали наверное 10%. Хотят в следующем 90% сделать? Что за планировщики такие?
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Вот к чему эта статья ?? Писать не о чем больше ? Что , нет совсем ничего интересного в городе , области , стране ?? Оставьте такие статьи тем , к кому они обращены(обратились к гражданам в...
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Второй тайм закончился с явным преимуществом первого со счётом 11-4 ! :lol: :lol: Надеюсь это окончательный счёт . Общий итог 25-12 !! P.S - Заняться более нечем - суббота - отдохните - природа...
Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!
Органная музыка в костелах ни с чем не сравнить. В городе Вильнюс пришлось воочию ещё по юности слушать