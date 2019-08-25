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§ NG.kz
Где искать невест и женихов в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36545
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем, кто ищет пару, чтобы пережить холодные северные зимы, стоит подумать о Костанае или Петропавловске, где на сто мужчин приходится 122 женщины, а мужчин меньше на 24,4 и 21,5 тысячи человек, соответственно.
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§ Обликоморале
Re: Где искать невест и женихов в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кривая статистика.
Нужно было брать как минимум начиная с возраста, когда уже можно взамуж женихатся. :lol:
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