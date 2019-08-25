Где искать невест и женихов в Казахстане

Где в Казахстане искать невест и женихов, выяснили эксперты Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР), передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: unsplash.com

Количество женщин в Казахстане на 566,5 тысячи больше, чем мужчин. Специалисты Центра развития трудовых ресурсов выяснили, где проще найти невест, а где повезет с поиском женихов.

По данным Комитета по статистике, на 1 июля в Казахстане насчитывалось 18 миллионов 608 тысяч 942 человека, из которых 8 миллионов 970 тысяч 681 - мужчины, 9 миллионов 537 тысяч 261 - женщины. Таким образом, женщин больше мужчин на 566 580 человек, или на 6,3 процента.

Вследствие этого на одну тысячу населения приходится 485 мужчин и 515 женщин, а на 100 мужчин - 106 женщин.

"При таком доминировании женщин из 17 регионов всего в двух количество мужчин чуть больше половины от общей численности, это Туркестанская область, где на тысячу человек приходится 507 мужчин, и Кызылординская область - 502 мужчины на тысячу. Самым "женским" регионом является город Алматы - 542 женщины на тысячу населения, а также Павлодарская (526 женщин) и Костанайская (525 женщин) области", - отмечает директор Департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР Дмитрий Шумеков.

При этом в центре трудовых ресурсов пояснили, в какие районы Алматы лучше всего ехать мужчинам для поисков спутницы.

"В первую очередь следует обратить внимание на Алатауский район Алматы. В нем на тысячу человек приходится 597 женщин, то есть 148 женщин на сто мужчин. На 1 июля текущего года в районе проживало 215,8 тысячи человек, из которых всего 87 тысяч мужчин", - рассказали в ЦРТР.

На втором месте по соотношению сильного и слабого пола идет поселок Долинка в Карагандинской области, где насчитывается 1993 мужчины и 2838 женщин, или 142 женщины на сто мужчин. Правда, выбор невелик, поскольку количество проживающих в населенном пункте всего 4831 человек.

В три раза больше численность населения в селе Отеген-Батыр Алматинской области, где на 14,4 тысячи человек приходится 57 процентов женщин, а без спутника жизни могут остаться 2017 представительниц прекрасного пола.

Тем, кто ищет пару, чтобы пережить холодные северные зимы, стоит подумать о Костанае или Петропавловске, где на сто мужчин приходится 122 женщины, а мужчин меньше на 24,4 и 21,5 тысячи человек, соответственно.

Можно попытать счастье и в Казыбекбийском районе Карагандинской области, где на тысячу человек населения приходится 549 женщин.

Седьмое место занимает еще один район Алматы - Медеуский, в котором на долю женского населения приходится 54,8 процента от общей численности в 211,2 тысячи человек, а на сто мужчин - 121 женщина.

Восьмое и девятое место делят между собой города Усть-Каменогорск и Павлодар. В каждом из них живет более 330 тысяч человек, а количество женщин больше, чем мужчин, примерно на 31,7 тысячи человек, или по 121 женщине на сто мужчин.

На последнем месте в топ-10 административных единиц с наибольшим количеством представительниц прекрасного пола находится Бостандыкский район Алматы, где на десять мужчин приходится двенадцать женщин, а в общей численности населения в 157 тысяч человек их доля составляет 54,6 процента.

По словам Дмитрия Шумекова, с выбором у девушек ситуация немного сложнее, поскольку в большинстве крупных городов их численность превышает количество мужчин. Однако есть регионы, богатые молодыми джигитами.

Так, стоит рассмотреть Казыгуртский район Туркестанской области, где на 6336 мужчин претендуют всего 4974 женщины, другими словами, на 100 женщин приходится 127 мужчин.

Кроме того, женского внимания заслуживает город Жанаозен, где из общего населения в 81 тысячу 280 человек на представительниц прекрасного пола приходится 45,7 процента, то есть (чисто теоретически) без спутницы жизни находятся 7 028 мужчин (включая мальчиков и дедушек).

"В Туркестанской области также есть и другие варианты. Например, город Жетысай, где на сто мужчин приходится всего 88 женщин при общей численности населения в 25,6 тысячи человек. А во всем Жетысайском районе, где проживает 172 тысячи человек, доля женщин составляет всего 48,2 процента", - добавил Шумеков.

Не стоит обходить вниманием и Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области, в котором доля женского населения составляет 47,9 процента, а на сто мужчин приходится 92 женщины.

Стоит отметить, что в поисках спутников жизни надо хорошо подумать, прежде чем ехать в село Жанакала Западно-Казахстанской области, где количество мужчин и женщин абсолютно одинаково - по 4 377 человек, а также село Тимирязево Восточно-Казахстанской, где их количество также равно и составляет по 2 137 человек.

В этой же области в равновесии находится также ситуация в городе Шар (по 3 354 человека).