Мишаня Re: Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 741

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:00 А никто не задавался мыслью, почему на тех или иных позициях иностранцам платят больше? Может результат работы у иностранца несколько выше?

И, если контора частная, я хозяин контора, с чего мне диктовать условия оплаты? Пришел казах, запросил 1$. Меня устроило. Пришел белорус, запросил 2$. Тоже норм. Потому что я готов был платить 3$.

Лучше прокурорские пусть в госказне пошерстят. Нечего чужие тенге считать