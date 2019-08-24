Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских рабочих

Усилить защиту трудовых прав казахстанцев и решать вопросы экологии потребовал премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава правительства провел оперативное совещание с недропользователями, отдельными членами правительства Казахстана и руководством Актюбинской области в нефтяном поселке Жанажол Мугалжарского района, где трудятся несколько тысяч казахстанских рабочих.

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов в своем выступлении сделал акцент на защите трудовых прав граждан и фактах их трудовой дискриминации. Он отметил, что несмотря на то, что львиную долю работников местных предприятий составляют казахстанцы, все же имеются факты диспропорций. Министр указал на слабость областных госинспекций труда как ограниченных законодательством в своих полномочиях, так и в кадровых ресурсах.

Более конкретные факты по разнице в зарплатах привел еще один докладчик - прокурор Актюбинской области Марат Кайбжанов. В одной компании размер только премии китайского рабочего перед казахстанцем (оба работают на аналогичных позициях) превысил 80 процентов. Зарплата гражданина Беларуси на другом предприятии составила 1,2 миллиона тенге, тогда как казахстанец получал 360 тысяч. Еще в одной компании турецкий подданный за одну и ту же работу получал в два раза больше гражданина Казахстана.

Более того, прокурор обратил внимание на диспропорцию в среднемесячных зарплатах в нефтегазоносных отраслях западных регионов страны. Например, в Мангистауской области она превышает 600 тысяч тенге, в соседней Атырауской области едва не дотягивает до 900 тысяч, а в ЗКО и вовсе составляет полтора миллиона. Тогда как в Актобе среднемесячный заработок нефтяника - 320 тысяч тенге.

По всем указанным выше фактам надзорным органом было дано предписание устранить нарушения, а также привлечь к ответственности виновных лиц.

Заместитель председателя федерации профсоюзов Мухтар Тиникеев обвинил отдельных чиновников в мздоимстве, а НК "КазМунайГаз" - в использовании лазеек, несмотря на объявленный мораторий на прием кадров извне с целью недопущения сокращений действующих кадров.

"Защита трудовых прав работников - задача номер один для всех форм трудовых отношений, - подвел итог Аскар Мамин. - Вы видели это в выступлении и прокурора области, и министра труда. Эти вопросы есть. Необходимо еще раз все проанализировать. Никаких фактов дискриминации быть не должно!" - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к главам нефтяных компаний и уполномоченных государственных органов.