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≡ "Тобол" победил "Атырау" и сместил "Кайрат" на второе место в КПЛ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Тобол" победил "Атырау" и сместил "Кайрат" на второе место в КПЛ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36543
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для "Тобола" эта победа стала 15-й в КПЛ, а "Атырау" потерпел 12-е поражение. С 49 очками костанайцы вернулись на первое место, опережая на один балл "Кайрат", а "нефтяники" с 18 очками идут десятыми.
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§ Козлов я
Re: "Тобол" победил "Атырау" и сместил...
Козлов я


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Сообщений: 376
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Re: "Тобол" победил "Атырау" и сместил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17177
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

"Тобол" победил "Атырау" и сместил...

До завтрашнего дня...
:lol: :oops:
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§ electro
Re: "Тобол" победил "Атырау" и сместил...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.08.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///
Завтра, 25 августа, пройдут остальные четыре матча КПЛ. В 19:00 по времени Нур-Султана стартует игры "Кайсар" - "Жетысу" и "Астана" - "Тараз", а в 20:00 начнутся встречи "Кайрат" - "Окжетпес" и "Актобе" - "Иртыш".
///
..стартуют..
:-o
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